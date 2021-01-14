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Новичок-нападающий Колоса установил планку, которой хочет достичь до конца сезона

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Новичок-нападающий Колоса установил планку, которой хочет достичь до конца сезона
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Новичок "Колоса" Дмитрий Хлёбас рассказал ТК Футбол о планах на вторую половину сезона.

Втягиваемся, нагрузки возрастают. Работаем. В первые дни и недели будет закладываться физический фундамент. Все нормально.

Хочу забивать и максимально помогать "Колосу", чтобы команда выигрывала. Хочу забивать побольше голов. Минимум 10 хочу забить за сезон.

Мало игровой практики было в "Десне", хотелось играть, потому перешел в другую команду.

На счету Дмитрия уже есть 1 гол в «осенней» части сезона УПЛ - за 6 матчей в "Десне".

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В статье: Дмитрий Хлебас Десна (Чернигов) УПЛ Колос (Ковалевка) тренировочный сбор
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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Казантюк (Александрия)
14.01.2021 в 11:26
Ещё 2 максимум забьешь, но хотеть не вредно. Даже я могу хотеть забить 10 голов в чемпионате Украины хотя еле по мясу попадаю. Удачи
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