Новичок-нападающий Колоса установил планку, которой хочет достичь до конца сезона

Новичок " Колоса " Дмитрий Хлёбас рассказал ТК Футбол о планах на вторую половину сезона.

Втягиваемся, нагрузки возрастают. Работаем. В первые дни и недели будет закладываться физический фундамент. Все нормально.

Хочу забивать и максимально помогать "Колосу", чтобы команда выигрывала. Хочу забивать побольше голов. Минимум 10 хочу забить за сезон.

Мало игровой практики было в "Десне", хотелось играть, потому перешел в другую команду.