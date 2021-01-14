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Новичок-нападающий Колоса установил планку, которой хочет достичь до конца сезона
По количеству голов
Новичок "
Втягиваемся, нагрузки возрастают. Работаем. В первые дни и недели будет закладываться физический фундамент. Все нормально.
Хочу забивать и максимально помогать "Колосу", чтобы команда выигрывала. Хочу забивать побольше голов. Минимум 10 хочу забить за сезон.
Мало игровой практики было в "Десне", хотелось играть, потому перешел в другую команду.
На счету Дмитрия уже есть 1 гол в «осенней» части сезона УПЛ - за 6 матчей в "Десне".
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