Немецкий Санкт-Паули разорвал контракт с украинским нападающим

Украинский нападающий Борис Тащи покинул немецкий "Санкт-Паули", который играет во Второй Бундеслиге.

Контракт должен был действовать до лета 2022 года, но его было приостановлено по обоюдному согласию, сообщает сайт клуба.

Спортивный директор клуба Андреас Борнеман прокомментировал это следующим образом:

Борис обратился к нам с просьбой расторгнуть контракт. Надежды не оправдались из-за многочисленных травм. К тому же у нас в составе достаточно игроков. Желаю Борису дальнейших успехов в карьере.

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Прокомментировал расторжение контракта и сам украинский легионер.

Мое время в "Санкт-Паули" подходит к концу, меня ждет новый вызов. Желаю команде успехов в сезоне.

Немецкий Bild сообщает, что украинский форвард станет игроком "Пхохан Стилерс" из Южной Кореи.