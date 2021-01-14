Дмитрий Ризнык: Цитаишвили - классный игрок. Надеюсь он усилит Ворсклу

Голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык в интервью "Брутальный футбол" поделился мнением о полузащитнике Георгие Цитаишвили.

"Надеемся, что Гио усилит нашу команду. Считаю, что не просто так его взяли в аренду из "Динамо" Я с ним был на Чемпионате мира, он классный игрок, быстрый, шустрый, поэтому уверен, что должен усилить "Ворсклу".

Историй, связанных с ним вспомнить не могу. У нас в сборной все игроки были настроены только на матчи и на тренировки, чтобы работать. У Петракова была дисциплина, поэтому таких горбылей и не было", – сказал Ризнык.