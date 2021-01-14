Шабанов: Луческу сказал, что игроки любят отрабатывать удары по воротам, но сейчас этого не будет

Защитник киевского " Динамо " Артем Шабанов в интерью клубного медиа рассказал про первые дни тренировочного процесса после возвращения из отпуска.

- На что сейчас направлена работа, на чем акцентируете внимание во время тренировок?

- Пока тренировки больше направлены на выносливость, набегает километраж. Плюс работаем с мячом. Думаю, на собрании работа будет более интенсивной, тактической. Будем готовиться уже к сезону.

- На сегодняшней тренировке в продолжение разминки было упражнение на четверо ворот, в которой нужно было играть в одно касание. Расскажи подробнее об этом занятия.

- В этом упражнении выполнения до трех передач засчитывалось за гол, до шести - по два гола, до десяти - по три. Кроме того, если мы забивали в ворота, то уже нельзя было продолжать атаковать на них, нужно было забивать в другие трое ворот.

- Перед началом занятия Мирча Луческу сказал, что футболисты любят отрабатывать удары по воротам, завершение атак, но сейчас этого не будет, поскольку погода и поле не позволяют, нужно поберечься ...

- Да, бить по воротам любят, наверное, все. Это позволяет почувствовать ворота, привыкнуть к ним. Только вратари этого не любят (смеется). Но на сегодняшний день погода этого не позволяет, будем уже на сборах отрабатывать и удары, и завершение атак.