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Дуелуенд: Уверен, что смогу доказать Луческу, что он может на меня рассчитывать

Премьер-лига
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Футболист хочет научиться у него всему

Дуелуенд: Уверен, что смогу доказать Луческу, что он может на меня рассчитывать
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Защитник киевского "Динамо" Миккель Дуелунд в интервью "1927.kiev.ua" поделился мнением о главном тренере Мирча Луческу.

- Назначение Мирчи Луческу не стало для тебя сюрпризом?

- Нет. Мирча Луческа - очень умный и успешный тренер. Он знает, как выигрывать. Мне нужно показать себя, продемонстрировать, что я готов. Уверен, что смогу доказать Луческу, что он может на меня рассчитывать. Это один из самых опытных тренеров в моей жизни и я хочу научиться у него всем.

- Какие различия между Александром Хацкевичем и Мирчей Луческу?

- Трудно сказать, потому что я был травмирован длительное время и немного работал с ним. Александр Хацкевич - хороший тренер, приятный человек. Он мне нравится.

- Как работается под руководством Мирчи Луческу?

- Это очень тяжело. Мы много тренируемся. Занятия сложные и интенсивные, но я тренируюсь с удовольствием. Ежедневно учишься новому, ежедневно новые вызовы для физической формы и мышления.

Напомним, что датчанин переболел коронавирусом, поэтому у него появились некоторые осложнения, из-за чего Миккель был вынужден раньше других игроков отправиться в вынужденный отпуск. В текущем сезоне Дуэлунд провел за "Динамо" 2 матча в УПЛ.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Миккель Дуэлунд
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Источник:
1927.kiev.ua

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