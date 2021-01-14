Герой футбольного дня. Владислав Вакула

Правильные слова прозвучали из уст Владислава Вакулы: "На Каштру – никаких обид". Нельзя обижаться на тренера, которому ты не подходил из-за более низких, чем у конкурентов, профессиональных качеств. Это на Фонсеку можно было катить бочку относительно нежелания возиться с молодежью, а вот Каштру это не касается. Нынешний тренер "Шахтера", параллельно с борьбой за трофеи, имеет четкую задачу по развитию молодежи.

Не зря же в "Шахтере" в течение каденции Каштру дебютировали и получали практику столько молодых ребят. Кто-то из них зацепился за шанс быть в основном составе или возле него, кто-то нет. Но это уже производные процесса омоложения. Выходные же данные подтверждают роль Каштру как тренера-воспитателя молодежи: Трубин, Судаков, Вьюнник, Сикан, Корниенко, Бондарь, тот же Вакула. И это без учета ряда юных бразильцев.

Кстати, слова Вакулы о желании вернуться после аренде сильнее, чтобы доказать, что нужен "Шахтеру", тоже не стоит расценивать исключительно как дипломатию. Перед глазами у Вакулы пример Мудрика, который при Каштру сыграл несколько матчей за "Шахтер", далее был отправлен в аренду в "Десну", и вот сейчас возвращается, чтобы снова попытаться закрепиться хотя бы в ротации донецкого клуба. Схема, как видим, наработанная.

Оптимизма Вакуле может добавлять и то обстоятельство, что между "Десной" и "Шахтером", очевидно, существуют договоренности, выходящие за рамки формально-деловых. Вполне вероятно, что свои десять матчей в чемпионате (восемь из которых – в основе) в течение первого круга Мудрик от сторонника широкой ротации состава Александра Рябоконя получил именно благодаря протекторату "Шахтера". "Десна", обеспечивая игрока "горняков" игровыми минутами, могла быть освобождена от необходимости финансовых затрат на аренду и получала дальнейшие гарантии кадрового сотрудничества с "Шахтером". Дончане, в свою очередь, обеспечивали своему игроку практику за пределами Мариуполя – для разнообразия и скорейшего прогресса.

Мудрик в "Десне, к слову, оставил неоднозначное впечатление. Такое же впечатление оставляет после себя Даниил Сикан в "Мариуполе". Теперь мяч на половине поля Вакулы.