  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тотовицкий удивился словам Шевченко и указал в качестве примера на английский Чемпионшип
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тотовицкий удивился словам Шевченко и указал в качестве примера на английский Чемпионшип

Премьер-лига
(1 голосов)

Оттуда в сборную попадают

Тотовицкий удивился словам Шевченко и указал в качестве примера на английский Чемпионшип
Новина українською

Андрей Тотовицкий, атакующий полузащитник "Десны", ответил на вопрос, почему он, хотя и является топовым игроком в своей команде, не попадает в сборную Украины.

Насколько я знаю, Шевченко говорил, что для того, чтобы попасть в сборную Украины, ты должен играть в еврокубках. Считаю, что это неправильно. Есть чемпионат Украины, пацаны выделяются в "Заре", в "Александрии", чего их не вызвать? Ты не берешь всю команду, а там одного-двух человек.

В сборную вызывают за то, что в определенный момент ты показываешь свои способности и выделяешься. Понятно, что все зависит от команды, ну и нельзя сравнивать с Англией, но там с Чемпионшипа вызывают в национальную сборную!

Если человек заслуживает, то почему не дать ему шанс? Тому же Сане Филиппову, он забил 18 голов, но даже не попал в расширенный список. Главный тренер отвечает за результат, но футболист заслужил на вызов. Просто теряется мотивация, ты начинаешь легче к этому относиться, когда так не дают шанс. Не знаю, что Саше еще нужно сделать, чтобы его вызвали.

Читайте такжеКоуч Десны о переходе Филиппова: Может то, что не удалось со сборной, сыграло какую-то роль?
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Украина Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) Чемпионшип
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.01.2021 в 16:36
Якщо ти тупий, Тотовицький, то краще мовчи.
Ответить
0
0
Alex-696 (Немирів)
14.01.2021 в 16:32
Та показав вже Філіпов свій клас, хулі ви його тулите всюди?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...