Тотовицкий удивился словам Шевченко и указал в качестве примера на английский Чемпионшип

Андрей Тотовицкий, атакующий полузащитник " Десны ", ответил на вопрос, почему он, хотя и является топовым игроком в своей команде, не попадает в сборную Украины.

Насколько я знаю, Шевченко говорил, что для того, чтобы попасть в сборную Украины, ты должен играть в еврокубках. Считаю, что это неправильно. Есть чемпионат Украины, пацаны выделяются в "Заре", в "Александрии", чего их не вызвать? Ты не берешь всю команду, а там одного-двух человек.

В сборную вызывают за то, что в определенный момент ты показываешь свои способности и выделяешься. Понятно, что все зависит от команды, ну и нельзя сравнивать с Англией, но там с Чемпионшипа вызывают в национальную сборную!

Если человек заслуживает, то почему не дать ему шанс? Тому же Сане Филиппову, он забил 18 голов, но даже не попал в расширенный список. Главный тренер отвечает за результат, но футболист заслужил на вызов. Просто теряется мотивация, ты начинаешь легче к этому относиться, когда так не дают шанс. Не знаю, что Саше еще нужно сделать, чтобы его вызвали.