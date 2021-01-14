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Тотовицкий удивился словам Шевченко и указал в качестве примера на английский Чемпионшип
Оттуда в сборную попадают
Андрей Тотовицкий, атакующий полузащитник "
Насколько я знаю, Шевченко говорил, что для того, чтобы попасть в сборную Украины, ты должен играть в еврокубках. Считаю, что это неправильно. Есть чемпионат Украины, пацаны выделяются в "Заре", в "Александрии", чего их не вызвать? Ты не берешь всю команду, а там одного-двух человек.
В сборную вызывают за то, что в определенный момент ты показываешь свои способности и выделяешься. Понятно, что все зависит от команды, ну и нельзя сравнивать с Англией, но там с Чемпионшипа вызывают в национальную сборную!
Если человек заслуживает, то почему не дать ему шанс? Тому же Сане Филиппову, он забил 18 голов, но даже не попал в расширенный список. Главный тренер отвечает за результат, но футболист заслужил на вызов. Просто теряется мотивация, ты начинаешь легче к этому относиться, когда так не дают шанс. Не знаю, что Саше еще нужно сделать, чтобы его вызвали.
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