Хавбек Колоса: У нас нет легких тренировок, но пока улыбаемся

Хавбек " Колоса " Евгений Морозко в эфире ТК "Футбол" рассказал, как проходит предсезонка команды.

"У нас нет легких тренировок, всегда интенсивно и с мячами. Нам интересно тренироваться, пока улыбаемся.

По поводу новичков могу сказать, что им еще нужно адаптироваться. У нас хороший коллектив - мы примем ребят и все будет хорошо", - сказал Морозко.