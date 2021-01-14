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Хавбек Колоса: У нас нет легких тренировок, но пока улыбаемся

Премьер-лига
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Евгений Морозко рассказал, как Колос работает в Турции

Хавбек Колоса: У нас нет легких тренировок, но пока улыбаемся
Новина українською

Хавбек "Колоса" Евгений Морозко в эфире ТК "Футбол" рассказал, как проходит предсезонка команды.

"У нас нет легких тренировок, всегда интенсивно и с мячами. Нам интересно тренироваться, пока улыбаемся.

По поводу новичков могу сказать, что им еще нужно адаптироваться. У нас хороший коллектив - мы примем ребят и все будет хорошо", - сказал Морозко.

Напомним, что "Колос" готовится к весенней части сезона в Турции, где проведет два учебно-тренировочных сбора.

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В статье: Колос (Ковалевка) Евгений Морозко
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Источник:
ТК Футбол

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