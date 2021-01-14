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Хавбек Колоса: У нас нет легких тренировок, но пока улыбаемся
Евгений Морозко рассказал, как Колос работает в Турции
Хавбек "
"У нас нет легких тренировок, всегда интенсивно и с мячами. Нам интересно тренироваться, пока улыбаемся.
По поводу новичков могу сказать, что им еще нужно адаптироваться. У нас хороший коллектив - мы примем ребят и все будет хорошо", - сказал Морозко.
Напомним, что "Колос" готовится к весенней части сезона в Турции, где проведет два учебно-тренировочных сбора.
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Источник:ТК Футбол
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