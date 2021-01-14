Шахтер вышел из зимнего отпуска

В четверг, 14 января, игроки " Шахтера " вышли из отпуска.

В одной из киевских клиник для прохождения планового медицинского осмотра собралась первая группа футболистов. В четверг обследование проходили Алексей Шевченко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Богдан Вьюнник, Михаил Мудрик, Виктор Коваленко, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко, Георгий Судаков и Анатолий Трубин.

Остальные игроки "Шахтера" пройдут медосмотр в ближайшие два дня. Также запланированы тесты на базе, которые проводятся совместно с тренером по физподготовке, – скоростные, на силу, координацию и другие.

Уже 17 января "Шахтер" отправится в Анталью.

Почти все футболисты, у которых в конце прошлого года были травмы, приближаются к восстановлению. Об этом рассказал директор департамента медицины ФК "Шахтер" Дмитрий Скибинский: