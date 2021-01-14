Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер вышел из зимнего отпуска
Первая группа игроков начала проходить медосмотр
В четверг, 14 января, игроки "
В одной из киевских клиник для прохождения планового медицинского осмотра собралась первая группа футболистов. В четверг обследование проходили Алексей Шевченко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Богдан Вьюнник, Михаил Мудрик, Виктор Коваленко, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко, Георгий Судаков и Анатолий Трубин.
Остальные игроки "Шахтера" пройдут медосмотр в ближайшие два дня. Также запланированы тесты на базе, которые проводятся совместно с тренером по физподготовке, – скоростные, на силу, координацию и другие.
Уже 17 января "Шахтер" отправится в Анталью.
Почти все футболисты, у которых в конце прошлого года были травмы, приближаются к восстановлению. Об этом рассказал директор департамента медицины ФК "Шахтер" Дмитрий Скибинский:
– Практически все начнут тренироваться в Турции, с некоторыми ограничениями в течение первого сбора. Ко второму практически все уже должны работать в общей группе.
Популярное сейчас
- Легия выставила его на улицу, но через 15 лет он был признан лучшим в мире. История Роберта Левандовского
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО
- Новый клуб Махарадзе и смена горняцкого караула на фланге Десны. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Российские боевики в Горловке сжигают портреты Реброва и объявляют злейшим врагом
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО