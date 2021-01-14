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Шахтер вышел из зимнего отпуска

Премьер-лига
(1 голосов)

Первая группа игроков начала проходить медосмотр

Шахтер вышел из зимнего отпуска
Новина українською

В четверг, 14 января, игроки "Шахтера" вышли из отпуска.

В одной из киевских клиник для прохождения планового медицинского осмотра собралась первая группа футболистов. В четверг обследование проходили Алексей Шевченко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Богдан Вьюнник, Михаил Мудрик, Виктор Коваленко, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко, Георгий Судаков и Анатолий Трубин.

Остальные игроки "Шахтера" пройдут медосмотр в ближайшие два дня. Также запланированы тесты на базе, которые проводятся совместно с тренером по физподготовке, – скоростные, на силу, координацию и другие.

Уже 17 января "Шахтер" отправится в Анталью.

Почти все футболисты, у которых в конце прошлого года были травмы, приближаются к восстановлению. Об этом рассказал директор департамента медицины ФК "Шахтер" Дмитрий Скибинский:

– Практически все начнут тренироваться в Турции, с некоторыми ограничениями в течение первого сбора. Ко второму практически все уже должны работать в общей группе.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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мы за динамо (киев)
14.01.2021 в 16:19
позлазили та повиповзали.
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