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Днепр-1 отправился на свой первый турецкий сбор

Премьер-лига
(1 голосов)

Вместе с Махарадзе

Днепр-1 отправился на свой первый турецкий сбор
Новина українською

"Днепр-1" отправился на свой первый учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Вместе с командой отправился и новичок днепрян, голкипер Заури Махарадзе.

Полностью список игроков, которые отправились в Турцию, выглядит следующим образом:

Вратари: Мирослав Зновенко, Зауре Махарадзе, Богдан Сарнавский, Валерий Юрчук;

Защитники: Владимир Адамюк, Владислав Дубинчак, Дуглас, Сергей Заяц, Сергей Логинов, Александр Сафронов, Александр Сваток, Андрей Цуриков

Полузащитники: Арсений Батагов, Сергей Булеца, Франсиско Ди Франко, Константин Домарацкий, Даниил Игнатенко, Игорь Когут, Лукас Тейлор, Александр Назаренко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Максим Соловьев, Егор Ярмолюк

Нападающие: Артем Довбик, Алексей Хобленко

В Турции "Днепр-1" будет базироваться в Белеке.

На первом сборе у команды Йовичевича запланированы несколько контрольных матчей:

21 января. "Днепр-1" - "Спартак" Сербия

25 января. "Днепр-1" - "Чукарички" Сербия

26 января. "Днепр-1" - "Силекс" Северная Македония

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В статье: СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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