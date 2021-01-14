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Днепр-1 отправился на свой первый турецкий сбор
Вместе с Махарадзе
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Вместе с командой отправился и новичок днепрян, голкипер Заури Махарадзе.
Полностью список игроков, которые отправились в Турцию, выглядит следующим образом:
Вратари: Мирослав Зновенко, Зауре Махарадзе, Богдан Сарнавский, Валерий Юрчук;
Защитники: Владимир Адамюк, Владислав Дубинчак, Дуглас, Сергей Заяц, Сергей Логинов, Александр Сафронов, Александр Сваток, Андрей Цуриков
Полузащитники: Арсений Батагов, Сергей Булеца, Франсиско Ди Франко, Константин Домарацкий, Даниил Игнатенко, Игорь Когут, Лукас Тейлор, Александр Назаренко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Максим Соловьев, Егор Ярмолюк
Нападающие: Артем Довбик, Алексей Хобленко
В Турции "Днепр-1" будет базироваться в Белеке.
На первом сборе у команды Йовичевича запланированы несколько контрольных матчей:
21 января. "Днепр-1" - "Спартак" Сербия
25 января. "Днепр-1" - "Чукарички" Сербия
26 января. "Днепр-1" - "Силекс" Северная Македония
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