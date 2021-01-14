Днепр-1 отправился на свой первый турецкий сбор

" Днепр-1 " отправился на свой первый учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Вместе с командой отправился и новичок днепрян, голкипер Заури Махарадзе.

Полностью список игроков, которые отправились в Турцию, выглядит следующим образом:

Вратари: Мирослав Зновенко, Зауре Махарадзе, Богдан Сарнавский, Валерий Юрчук;

Защитники: Владимир Адамюк, Владислав Дубинчак, Дуглас, Сергей Заяц, Сергей Логинов, Александр Сафронов, Александр Сваток, Андрей Цуриков

Полузащитники: Арсений Батагов, Сергей Булеца, Франсиско Ди Франко, Константин Домарацкий, Даниил Игнатенко, Игорь Когут, Лукас Тейлор, Александр Назаренко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Максим Соловьев, Егор Ярмолюк

Нападающие: Артем Довбик, Алексей Хобленко

В Турции "Днепр-1" будет базироваться в Белеке.

На первом сборе у команды Йовичевича запланированы несколько контрольных матчей:

21 января. "Днепр-1" - "Спартак" Сербия

25 января. "Днепр-1" - "Чукарички" Сербия

26 января. "Днепр-1" - "Силекс" Северная Македония