Цыганков - самый дорогой игрок УПЛ. У Додо и Соломона - самый большой прирост в цене. ИНФОГРАФИКА

Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о стоимости игроков УПЛ.

Лидером по-прежнему остался полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков , который подорожал на 5 млн евро и теперь его стоимость составляет 24 млн евро.

На втором месте расположился хавбек "Шахтера" Тете, который подорожал на 3 млн евро и теперь стоит 20 млн евро.

Третья строчка у защитника "горняков" Додо, который прибавил 8 млн и теперь оценивается в 18 млн евро.

Интересно, что у Додо и Манора Соломона отмечен наибольший рост цены – плюс 8 млн евро (18 и 15 млн соответственно).

А вот наиболее потерял в цене левый защитник "Шахтера" Исмаили, который теперь стоит 8 млн против 12 в предыдущей оценке.