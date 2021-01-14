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Цыганков - самый дорогой игрок УПЛ. У Додо и Соломона - самый большой прирост в цене. ИНФОГРАФИКА
Обновленные данные по УПЛ от Transfermarkt
Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о стоимости игроков УПЛ.
Лидером по-прежнему остался
На втором месте расположился хавбек "Шахтера" Тете, который подорожал на 3 млн евро и теперь стоит 20 млн евро.
Третья строчка у защитника "горняков" Додо, который прибавил 8 млн и теперь оценивается в 18 млн евро.
Интересно, что у Додо и Манора Соломона отмечен наибольший рост цены – плюс 8 млн евро (18 и 15 млн соответственно).
А вот наиболее потерял в цене левый защитник "Шахтера" Исмаили, который теперь стоит 8 млн против 12 в предыдущей оценке.
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