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Цыганков - самый дорогой игрок УПЛ. У Додо и Соломона - самый большой прирост в цене. ИНФОГРАФИКА

Премьер-лига
(1 голосов)

Обновленные данные по УПЛ от Transfermarkt

Цыганков - самый дорогой игрок УПЛ. У Додо и Соломона - самый большой прирост в цене. ИНФОГРАФИКА
Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о стоимости игроков УПЛ.

Лидером по-прежнему остался полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, который подорожал на 5 млн евро и теперь его стоимость составляет 24 млн евро.

На втором месте расположился хавбек "Шахтера" Тете, который подорожал на 3 млн евро и теперь стоит 20 млн евро.

Третья строчка у защитника "горняков" Додо, который прибавил 8 млн и теперь оценивается в 18 млн евро.

Интересно, что у Додо и Манора Соломона отмечен наибольший рост цены – плюс 8 млн евро (18 и 15 млн соответственно).

А вот наиболее потерял в цене левый защитник "Шахтера" Исмаили, который теперь стоит 8 млн против 12 в предыдущей оценке.

Цыганков - самый дорогой игрок УПЛ. У Додо и Соломона - самый большой прирост в цене. ИНФОГРАФИКА - изображение 1
Цыганков - самый дорогой игрок УПЛ. У Додо и Соломона - самый большой прирост в цене. ИНФОГРАФИКА - изображение 2Цыганков - самый дорогой игрок УПЛ. У Додо и Соломона - самый большой прирост в цене. ИНФОГРАФИКА - изображение 3Цыганков - самый дорогой игрок УПЛ. У Додо и Соломона - самый большой прирост в цене. ИНФОГРАФИКА - изображение 4Цыганков - самый дорогой игрок УПЛ. У Додо и Соломона - самый большой прирост в цене. ИНФОГРАФИКА - изображение 5
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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Исмаили Додо Виктор Цыганков Манор Соломон Тете
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Комментарии (4)
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Oлeкcин (Н.)
14.01.2021 в 19:46
Смешно :)
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Счётчик шансов (Полтава)
14.01.2021 в 19:54
Что именно смешно?
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Viktt (К-Ш)
14.01.2021 в 19:30
Чогось більше віриться в те що Тете, Додо і Соломона продадуть за 30 млн, чим в 24 млн Циганкова.
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Счётчик шансов (Полтава)
14.01.2021 в 19:24
В целом УПЛ повысили с 343 до 398 млн.
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