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Трубин: Отпуск прошел хорошо. На 10 дней полетели с девушкой в Доминикану

Премьер-лига
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Горняки вышли из отпуска

Трубин: Отпуск прошел хорошо. На 10 дней полетели с девушкой в Доминикану
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал о том, как прошел его отпуск, а также поделился ожиданиями от зимних сборов команды.

"Отпуск прошел хорошо. На первые 10 дней полетели с девушкой в Доминикану. Нужно было отдохнуть после тяжелого года. А потом в Киеве потихоньку готовился к 2021 году и сборам: поддерживал форму, ходил заниматься с фитнес-тренером, выполнял пробежки. В целом для восстановления месяца хватило.

Давно с ребятами не видели друг друга, встретились с улыбками и позитивом. Будем работать в хорошем настроении! Соскучились по футболу. Задача – набрать физические кондиции и подготовиться к ближайшим матчам", - рассказал Трубин.

Напомним, что зимой "Шахтер" проведет два сбора в Турции. На зимнюю паузу "горняки" ушли на втором месте, отставая от "Динамо" на один пункт.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
ФК Шахтер

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