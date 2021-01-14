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Трубин: Отпуск прошел хорошо. На 10 дней полетели с девушкой в Доминикану
Горняки вышли из отпуска
Голкипер "
"Отпуск прошел хорошо. На первые 10 дней полетели с девушкой в Доминикану. Нужно было отдохнуть после тяжелого года. А потом в Киеве потихоньку готовился к 2021 году и сборам: поддерживал форму, ходил заниматься с фитнес-тренером, выполнял пробежки. В целом для восстановления месяца хватило.
Давно с ребятами не видели друг друга, встретились с улыбками и позитивом. Будем работать в хорошем настроении! Соскучились по футболу. Задача – набрать физические кондиции и подготовиться к ближайшим матчам", - рассказал Трубин.
Напомним, что зимой "Шахтер" проведет два сбора в Турции. На зимнюю паузу "горняки" ушли на втором месте, отставая от "Динамо" на один пункт.
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