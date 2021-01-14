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Львов подписал экс-хавбека Руха Брикнера

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист остается во Львове

Львов подписал экс-хавбека Руха Брикнера
Новина українською

Украинский полузащитник Иван Брикнер подписал контракт с ФК "Львов", сообщает Transfermarkt.

Контракт сторон рассчитан до конца нынешнего сезона. Клуб официально пока что не представил игрока.

С лета 2018 года хавбек выступал за "Рух", который покинул в январе. Также 27-летний футболист ранее в карьере поиграл за "Прикарпатье", "Сумы" и "Олимпик".

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В статье: ФК Львов Иван Брикнер
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Источник:
transfermarkt

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