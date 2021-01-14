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СМИ: Бутко не летит с Шахтером на первый сбор. Защитнику подыскивают новую команду
Вероятно, речь снова идет об аренде
При этом, по информации Meta-ratings в предстоящем сборе не примет участие защитник дончан Богдан Бутко.
Сейчас футболист находится в Киеве, но в ближайшее время станет ясно, в какой команде футболист продолжит свою карьеру.
На данный момент ведутся переговоры, в том числе и с командами из Польши, где Бутко провел минувший год на правах аренды в польском "Лехе".
Напомним, что в 2020-м году Бутко сыграл за "Лех" 10 матчей.
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