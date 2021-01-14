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Шабанов: Отдыхал со своей девушкой на Мальдивах, провели отпуск хорошо
Команды УПЛ выходят из отпусков
Защитник киевского “
- Артем, какие впечатления от отпуска, где ты его провел?
- Я отдыхал со своей девушкой на Мальдивах. Полетели туда на десять дней, провели отпуск хорошо. А после возвращения занимался по программе, которую давал наш тренер по физподготовке Виталий Кулыба. Кроме того, играл с друзьями в футбол. Первые две недели отдых был пассивным, а дальше уже начал потихоньку работать.
- Удалось ли полноценно восстановиться и физически, и морально?
- Да, думаю, месяца вполне хватает, чтобы отдохнуть и восстановиться. Тем более у нас два отпуска за год - зимой и летом. В некоторых чемпионатах такого нет.
- Как проходят первые дни работы на базе?
- Сегодня уже третий день после выхода из отпуска. Проводим по две тренировки в день, поэтому есть небольшая усталость. Но все нормально, готовимся к сборам.
- В этом году первый сбор пройдет в ОАЭ. Что знаешь об этой стране, бывал ли там?
- Нет, в Эмиратах я еще не был. Интересно там побывать и пройти сбор.
- Что знаешь о спарринг-партнерах на первом сборе? Уже известно, что “Динамо” сыграет с варшавской “Легией” и солигорским “Шахтером”.
- С “Легией” мы уже играли на сборах в Турции при Алексее Михайличенко. Это довольно неплохая команда. А о “Шахтере” (Солигорск) я пока мало знаю.
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