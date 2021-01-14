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Йовичевич: Кравченко - легенда Днепра-1, но в футболе игрок не может играть до 40 лет
Тренер Днепра-1 рассказал, почему капитан покидает команду
Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич рассказал о причинах
— Сергей Кравченко – легенда клуба. Он хочет еще поиграть, и я уверен, что он найдет себе команду, где проявятся его лидерские качества. Мы с респектом поговорили с Сергеем. Это конец в "Днепре-1", но это не конец жизни в нашем клубе. Кравченко хочет еще поиграть. Я ему желаю всего наилучшего.
— С чем связан уход Кравченко?
— Уважение между Кравченко и мной существовало всегда. С первого дня я к нему относился особенно. Когда тренеры говорят, что они относятся ко всем футболистам одинаково – это неправда. Сергей был лидером в раздевалке. Я всегда с ним советовался, общался с ним.
Но в футболе игрок не может играть до 40 лет. Я хотел бы дать свежей крови команде. Нам нужно вырастить нового лидера. Авторитет Кравченко, возможно, не давал возможности другому исполнителю стать лидером в команде. Он понял ситуацию. Сергей сказал: я уважаю ваше мнение. Мы можем посмотреть друг другу в глаза – это главное. Кравченко всегда может рассчитывать на работу в "Днепре-1". Человеческие качества у него на наивысшем уровне.
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