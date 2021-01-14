  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Йовичевич: Кравченко - легенда Днепра-1, но в футболе игрок не может играть до 40 лет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йовичевич: Кравченко - легенда Днепра-1, но в футболе игрок не может играть до 40 лет

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер Днепра-1 рассказал, почему капитан покидает команду

Йовичевич: Кравченко - легенда Днепра-1, но в футболе игрок не может играть до 40 лет
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич рассказал о причинах ухода из команды капитана днепрян, 37-летнего Сергея Кравченко.

— Сергей Кравченко – легенда клуба. Он хочет еще поиграть, и я уверен, что он найдет себе команду, где проявятся его лидерские качества. Мы с респектом поговорили с Сергеем. Это конец в "Днепре-1", но это не конец жизни в нашем клубе. Кравченко хочет еще поиграть. Я ему желаю всего наилучшего.

— С чем связан уход Кравченко?

— Уважение между Кравченко и мной существовало всегда. С первого дня я к нему относился особенно. Когда тренеры говорят, что они относятся ко всем футболистам одинаково – это неправда. Сергей был лидером в раздевалке. Я всегда с ним советовался, общался с ним.

Но в футболе игрок не может играть до 40 лет. Я хотел бы дать свежей крови команде. Нам нужно вырастить нового лидера. Авторитет Кравченко, возможно, не давал возможности другому исполнителю стать лидером в команде. Он понял ситуацию. Сергей сказал: я уважаю ваше мнение. Мы можем посмотреть друг другу в глаза – это главное. Кравченко всегда может рассчитывать на работу в "Днепре-1". Человеческие качества у него на наивысшем уровне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Кравченко Игорь Йовичевич СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
14.01.2021 в 21:49
Просто нужно понимать, что нужно самому уйти. А у Сергея, видимо, с этим проблемы. И так видно, что на уровне УПЛ он уже не вытягивает. Вот и такой неприятный казус получился. Сергей и раньше был не очень скоростным игроком, не гением держером, держался чисто на трудолюбии в УПЛ и клубах типо Днепра, Динамо и Шахтера как игрок ротации... а в 37 он разве что во вторйо лиге может гонять в Металле.
Ответить
+1
0
yurets87 (запоріжжя)
14.01.2021 в 21:22
Ибрагимович за такое с вертухи бы его вынес
Ответить
+1
0
ВасяКулебяка (Козливка)
14.01.2021 в 21:43
Вместе с Кравченко
Ответить
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
14.01.2021 в 21:46
Сравнил блин... Кравченко и в лучшие годы был не особо классным игроком. По крайней мере на игрока основы в звездном Днепре не тянул.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...