Йовичевич: Кравченко - легенда Днепра-1, но в футболе игрок не может играть до 40 лет

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич рассказал о причинах ухода из команды капитана днепрян, 37-летнего Сергея Кравченко .

— Сергей Кравченко – легенда клуба. Он хочет еще поиграть, и я уверен, что он найдет себе команду, где проявятся его лидерские качества. Мы с респектом поговорили с Сергеем. Это конец в "Днепре-1", но это не конец жизни в нашем клубе. Кравченко хочет еще поиграть. Я ему желаю всего наилучшего.

— С чем связан уход Кравченко?

— Уважение между Кравченко и мной существовало всегда. С первого дня я к нему относился особенно. Когда тренеры говорят, что они относятся ко всем футболистам одинаково – это неправда. Сергей был лидером в раздевалке. Я всегда с ним советовался, общался с ним.

Но в футболе игрок не может играть до 40 лет. Я хотел бы дать свежей крови команде. Нам нужно вырастить нового лидера. Авторитет Кравченко, возможно, не давал возможности другому исполнителю стать лидером в команде. Он понял ситуацию. Сергей сказал: я уважаю ваше мнение. Мы можем посмотреть друг другу в глаза – это главное. Кравченко всегда может рассчитывать на работу в "Днепре-1". Человеческие качества у него на наивысшем уровне.