Львов определился с четырьмя из пяти соперников на турецком сборе

" Львов " определился с четвертым соперником по спаррингам на турецком сборе.

Ранее львовяне запланировали поединки с "Шкупи", "Академией Пандева" (оба клуба из Северной Македонии) и ровенским "Вересом".

Теперь к этому списку добавилось также противостояние с латвийским ФК "Валмиера", которое состоится 5 февраля.

Всего же "горожане" планируют провести в Турции пять спаррингов. Имя еще одного соперника, с которым "Львов" рассчитывает провести игру 6 февраля, клуб сообщит дополнительно.

Напомним, турецкий вояж "сине-золотых львов" продлится с 24 января по 6 февраля.