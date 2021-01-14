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Львов определился с четырьмя из пяти соперников на турецком сборе

Премьер-лига
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Осталось подыскать еще одного спарринг-партнера

Львов определился с четырьмя из пяти соперников на турецком сборе
Новина українською

"Львов" определился с четвертым соперником по спаррингам на турецком сборе.

Ранее львовяне запланировали поединки с "Шкупи", "Академией Пандева" (оба клуба из Северной Македонии) и ровенским "Вересом".

Теперь к этому списку добавилось также противостояние с латвийским ФК "Валмиера", которое состоится 5 февраля.

Всего же "горожане" планируют провести в Турции пять спаррингов. Имя еще одного соперника, с которым "Львов" рассчитывает провести игру 6 февраля, клуб сообщит дополнительно.

Напомним, турецкий вояж "сине-золотых львов" продлится с 24 января по 6 февраля.

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В статье: ФК Львов
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Источник:
ФК Львов

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