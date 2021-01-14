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Львов определился с четырьмя из пяти соперников на турецком сборе
Осталось подыскать еще одного спарринг-партнера
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Ранее львовяне запланировали поединки с "Шкупи", "Академией Пандева" (оба клуба из Северной Македонии) и ровенским "Вересом".
Теперь к этому списку добавилось также противостояние с латвийским ФК "Валмиера", которое состоится 5 февраля.
Всего же "горожане" планируют провести в Турции пять спаррингов. Имя еще одного соперника, с которым "Львов" рассчитывает провести игру 6 февраля, клуб сообщит дополнительно.
Напомним, турецкий вояж "сине-золотых львов" продлится с 24 января по 6 февраля.
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