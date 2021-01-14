Интернасьонал готовит Тайсону предложение по контракту

Бразильский "Интернасьонал" готовит предложение по контракту полузащитнику "Шахтера" Тайсону .

Руководство бразильского клуба договорилось о встрече с представителями игрока, о чем сообщил агент футболиста Диего Дорнеллес. При этом, дату встречи стороны не раскрывают.

"По поводу "Интернасьонала", то у нас запланирована встреча, на которой они представят свое предложение по контракту для игрока. После чего мы подумаем, подходит ли это Тайсону", - сказал Дорнеллес.

Отметим, что контракт Тайсона с "Шахтером" рассчитан до конца текущего сезона. Ранее руководство "Интернасьонала" общалось с игроком, однако не делало никаких официальных предложений, выдерживая сроки ФИФА. Теперь же, с началом 2021 года, за полгода до окончания действующего контракта, бразильский клуб может вести официальные переговоры с игроком.

Ранее бразилец неоднократно давал понять, что намерен покинуть "Шахтер" после истечения контракта.