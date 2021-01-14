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Интернасьонал готовит Тайсону предложение по контракту

Премьер-лига
(1 голосов)

В ближайшее время стороны должны обсудить условия

Интернасьонал готовит Тайсону предложение по контракту
Новина українською

Бразильский "Интернасьонал" готовит предложение по контракту полузащитнику "Шахтера" Тайсону.

Руководство бразильского клуба договорилось о встрече с представителями игрока, о чем сообщил агент футболиста Диего Дорнеллес. При этом, дату встречи стороны не раскрывают.

"По поводу "Интернасьонала", то у нас запланирована встреча, на которой они представят свое предложение по контракту для игрока. После чего мы подумаем, подходит ли это Тайсону", - сказал Дорнеллес.

Отметим, что контракт Тайсона с "Шахтером" рассчитан до конца текущего сезона. Ранее руководство "Интернасьонала" общалось с игроком, однако не делало никаких официальных предложений, выдерживая сроки ФИФА. Теперь же, с началом 2021 года, за полгода до окончания действующего контракта, бразильский клуб может вести официальные переговоры с игроком.

Ранее бразилец неоднократно давал понять, что намерен покинуть "Шахтер" после истечения контракта.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Источник:
GaúchaZH

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Комментарии (1)
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Oлeкcин (Н.)
14.01.2021 в 21:49
Вот кем реально интересуются итальянский гранды! А вы все "цыганков, буяльский, шапаренко, беседин" :)
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