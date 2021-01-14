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Интернасьонал готовит Тайсону предложение по контракту
В ближайшее время стороны должны обсудить условия
Бразильский "Интернасьонал" готовит предложение по контракту полузащитнику "Шахтера"
Руководство бразильского клуба договорилось о встрече с представителями игрока, о чем сообщил агент футболиста Диего Дорнеллес. При этом, дату встречи стороны не раскрывают.
"По поводу "Интернасьонала", то у нас запланирована встреча, на которой они представят свое предложение по контракту для игрока. После чего мы подумаем, подходит ли это Тайсону", - сказал Дорнеллес.
Отметим, что контракт Тайсона с "Шахтером" рассчитан до конца текущего сезона. Ранее
Ранее бразилец неоднократно давал понять, что намерен покинуть "Шахтер" после истечения контракта.
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