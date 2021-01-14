Махарадзе: Мы все прекрасно понимаем, что Днепр-1 находится не на своем месте

Новичок " Днепра-1 " вратарь Заури Махарадзе прокомментировал свой переход в днепровскую команду.

"Мы все прекрасно понимаем, что "Днепр-1" находится не на своем месте. По подбору футболистов, инфраструктуре и тренерскому штабу – все на высшем уровне.

Я смогу набрать форму во время сборов. Настроение у меня отличное, соскучился по игре. Некоторых ребят я знал лично, кого-то – заочно. В чемпионате Украины все друг друга знают, поэтому с адаптацией не должно быть проблем", – сказал Махарадзе.