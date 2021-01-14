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Тотовицкий: Если какие-то додики в интернете пишут оскорбления, то я на это никак не реагирую
Но в целом к критике хавбек относится нормально
Хавбек "
"К критике отношусь нормально, если она конструктивна. Могу даже порой в комментариях в интернете людям ответить, переписываться с критиками. Понятно, что если какие-то додики пишут оскорбления, то я на это никак не реагирую.
Помню, была одна ситуация. Кто-то мне очень сильно напихал, а я ему ответил на комментарий. Потом вижу в директ мне пишет "О, ты ответил. А можешь мне футболку подарить? Я просто так это написал, чтобы ты это увидел". Ну, понятно, что я ему никакой футболки не дал и больше ничего не писал", – сказал Тотовицкий.
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