Тотовицкий: Если какие-то додики в интернете пишут оскорбления, то я на это никак не реагирую

Хавбек " Десны " Андрей Тотовицкий рассказал, как он реагирует на критику в интернете.

"К критике отношусь нормально, если она конструктивна. Могу даже порой в комментариях в интернете людям ответить, переписываться с критиками. Понятно, что если какие-то додики пишут оскорбления, то я на это никак не реагирую.

Помню, была одна ситуация. Кто-то мне очень сильно напихал, а я ему ответил на комментарий. Потом вижу в директ мне пишет "О, ты ответил. А можешь мне футболку подарить? Я просто так это написал, чтобы ты это увидел". Ну, понятно, что я ему никакой футболки не дал и больше ничего не писал", – сказал Тотовицкий.