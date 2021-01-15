Йовичевич: Кроме Шахтера и Динамо никто нас не переиграл

Главный тренер " Днепра-1 " Игорь Йовичевич рассказал, почему в осенней части сезона в УПЛ его команда пропустила 28 голов, что является худшим показателем Лиги.

"Оборона начинается с нападающего. Все обороняются и все атакуют. Мы знаем эти проблемы. На сборах мы постараемся изменить эту ситуацию. Мы и дальше будем знакомиться с командой. Было мало времени, чтобы получше узнать ребят. Был пробный период. На сборах мы попытаемся организовать игру в обороне. Мы пропустили семь мячей со стандартных положений. Для нас каждый стандарт, как пенальти. Попробуем разные варианты на сборах.

Есть индивидуальные ошибки наших футболистов. Мы имеем моменты, но не можем реализовать свои шансы. Соперник, выигрывая, закрывается в обороне, и нам трудно ее взломать. Мы хотим играть на половине поля соперника. Кроме "Шахтера" и "Динамо", никто нас не переиграл. Наша ближайшая амбициозная цель — встреча в Кубке Украины против "Александрии". Также важны пять первых игр чемпионата. Многое решится в матчах против конкурентов. Как начнешь чемпионат, так и продолжишь. Команда поняла наши слова, сказанные при первой встрече в январе", - заявил тренер.