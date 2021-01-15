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Павел Ксенз разорвал контракт с Олимпиком

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Павел Ксенз разорвал контракт с Олимпиком
Новина українською

Павел Ксенз и клуб договорились о расторжении контракта.

Павел присоединился к команде летом 2018 года. За два с половиной сезона в "Олимпике" 34-летний хавбек провел 64 поединка, в них сумел отличиться 2 результативными передачами.

Ксенз - один из самых авторитетных футболистов Украины. Своим мастерством и отношением к делу Павел привнес в игру дончан зрелость и класс.

Его опыт позволил многим молодым футболистам расти и прогрессировать рядом с суперпрофессионалом, - говорят в клубе.

В этом сезоне Павел провел 8 матчей в УПЛ и первые Кубке Украины.

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В статье: Павел Ксенз Олимпик (Донецк)
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Источник:
Олімпік

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