Попытка №2. Сидклей заявил, что много работал над "физикой" ради возвращения в Динамо

Защитник или полузащитник левого фланга киевского " Динамо " бразилец Сидклей поделился мыслями о возвращении в киевский клуб.

Надеюсь, что проведу в "Динамо" замечательный сезон. Я много работал над физической готовностью, чтобы хорошо проявить себя в клубе.

Я хочу играть и завоевывать трофеи с командой. Это важно для карьеры любого игрока, - цитирует Сидклея бразильское издание One Football.