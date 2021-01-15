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Попытка №2. Сидклей заявил, что много работал над "физикой" ради возвращения в Динамо

Премьер-лига
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Попытка №2. Сидклей заявил, что много работал над "физикой" ради возвращения в Динамо
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Защитник или полузащитник левого фланга киевского "Динамо" бразилец Сидклей поделился мыслями о возвращении в киевский клуб.

Надеюсь, что проведу в "Динамо" замечательный сезон. Я много работал над физической готовностью, чтобы хорошо проявить себя в клубе.

Я хочу играть и завоевывать трофеи с командой. Это важно для карьеры любого игрока, - цитирует Сидклея бразильское издание One Football.

Напомним, что 2020-й год игрок провел в аренде бразильского "Коринтианс". За эту команду Сидклей играл в 9 матчах.

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В статье: Динамо (Киев) Сидклей Коринтианс (Сан-Паулу)
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