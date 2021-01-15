Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Попытка №2. Сидклей заявил, что много работал над "физикой" ради возвращения в Динамо
Миколенко захочет уступить место в составе?
Защитник или полузащитник левого фланга киевского "
Надеюсь, что проведу в "Динамо" замечательный сезон. Я много работал над физической готовностью, чтобы хорошо проявить себя в клубе.
Я хочу играть и завоевывать трофеи с командой. Это важно для карьеры любого игрока, - цитирует Сидклея бразильское издание One Football.
Напомним, что 2020-й год игрок провел в аренде бразильского "Коринтианс". За эту команду Сидклей играл в 9 матчах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Реал избавился от Йовича, Арсенал нацелился на Нзонзи. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Суперкубок Испании. Реал - Атлетик 1:2. Эль-Класико? Не судьба
- Йовичевич: Кравченко - легенда Днепра-1, но в футболе игрок не может играть до 40 лет
- Коваленко: Не понравилось, как ко мне отнеслись на просмотре в академии Динамо
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место
- Невероятная Джорджина веселится на пляже в ОАЭ пока Роналду забивает за Юве. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...