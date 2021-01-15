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Маркевич ставит технику. Игроки Мариуполя рассказали, как проходят первые дни сборов

Премьер-лига
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Они рассказали о нагрузках

Маркевич ставит технику. Игроки Мариуполя рассказали, как проходят первые дни сборов
Новина українською

Футболисты "Мариуполя" в интервью "Футбол NEWS" рассказали о том, как команда проходит адаптацию нагрузок на сборах

"В первые дни нагрузка была сильнее, чем сейчас. Сейчас тренера немного меньше нагружают нас, дают восстановиться. Сегодня мы работали больше на технику. Поэтому сил нам еще хватает", - сказал Кудрик.

"В первую очередь мы работаем над качеством передач, выносливостью и общей командной скоростью. Думаю, что к возобновлению чемпионата Украины будем полностью подготовлены", - заявил Меличенко.

"В первые дни всегда тяжело. Но ничего, надо работать и тогда все будет хорошо", - добавил в свою очередь Танковский.

Напомним, что 9 января, "азовцы" провели на сборе первый спарринг в 2021 году и уступили чешскому "Словану" - 1:3.

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В статье: ФК Мариуполь Вячеслав Танковский Олег Кудрик Кирилл Меличенко
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Источник:
Футбол/1/2/3

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