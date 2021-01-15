Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маркевич ставит технику. Игроки Мариуполя рассказали, как проходят первые дни сборов
Они рассказали о нагрузках
Футболисты "Мариуполя" в интервью "Футбол NEWS" рассказали о том, как команда проходит адаптацию нагрузок на сборах
"В первые дни нагрузка была сильнее, чем сейчас. Сейчас тренера немного меньше нагружают нас, дают восстановиться. Сегодня мы работали больше на технику. Поэтому сил нам еще хватает", - сказал Кудрик.
"В первую очередь мы работаем над качеством передач, выносливостью и общей командной скоростью. Думаю, что к возобновлению чемпионата Украины будем полностью подготовлены", - заявил Меличенко.
"В первые дни всегда тяжело. Но ничего, надо работать и тогда все будет хорошо", - добавил в свою очередь Танковский.
Напомним, что 9 января, "азовцы" провели на сборе первый спарринг в 2021 году и уступили чешскому "Словану" - 1:3.
Популярное сейчас
- Реал проиграл в полуфинале, Малиновский не хочет в Бельгию. Главные новости за 14 января
- Апелляция отклонена: Месси заплатит штраф за прощание с Марадоной
- Чистка от Шарана: пять игроков покинули Александрию
- Российские боевики в Горловке сжигают портреты Реброва и объявляют злейшим врагом
- Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО