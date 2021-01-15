Аутсайдер УПЛ назвал 6 из семи соперников на сборах в Турции

СК " Днепр-1 " объявил соперников на турецких сборах. Туда команда под руководством хорвтського наставника Игоря Йовичевича отправилась накануне.

Один соперник для спарринга, с которым команда сыграет второй матч 3 февраля, пока еще не определен.

21 января. "Днепр-1" - "Спартак" (Сербия)

25 января. "Днепр-1" - "Чукарички" (Сербия)

26 января. "Днепр-1" - "Силекс" (Северная Македония)

3 февраля. "Днепр-1" - "Будучность" (Черногория)

3 февраля. "Днепр-1" - ?

7 февраля. "Днепр-1" - "Зета" (Черногория)

7 февраля. "Днепр-1" - "Локомотив" (Грузия)

Напомним, что "Днепр-1" занимает последнюю позицию в турнирной таблице УПЛ по итогам осенней части чемпионата.