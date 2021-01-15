Премьер-лига
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Аутсайдер УПЛ назвал 6 из семи соперников на сборах в Турции
Ищут кого-то на 3 февраля
СК "
Один соперник для спарринга, с которым команда сыграет второй матч 3 февраля, пока еще не определен.
- 21 января. "Днепр-1" - "Спартак" (Сербия)
- 25 января. "Днепр-1" - "Чукарички" (Сербия)
- 26 января. "Днепр-1" - "Силекс" (Северная Македония)
- 3 февраля. "Днепр-1" - "Будучность" (Черногория)
- 3 февраля. "Днепр-1" - ?
- 7 февраля. "Днепр-1" - "Зета" (Черногория)
- 7 февраля. "Днепр-1" - "Локомотив" (Грузия)
Напомним, что "Днепр-1" занимает последнюю позицию в турнирной таблице УПЛ по итогам осенней части чемпионата.
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Источник:Дніпро-1
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