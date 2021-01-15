  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Аутсайдер УПЛ назвал 6 из семи соперников на сборах в Турции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аутсайдер УПЛ назвал 6 из семи соперников на сборах в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Ищут кого-то на 3 февраля

Аутсайдер УПЛ назвал 6 из семи соперников на сборах в Турции
Новина українською

СК "Днепр-1" объявил соперников на турецких сборах. Туда команда под руководством хорвтського наставника Игоря Йовичевича отправилась накануне.

Один соперник для спарринга, с которым команда сыграет второй матч 3 февраля, пока еще не определен.

  • 21 января. "Днепр-1" - "Спартак" (Сербия)
  • 25 января. "Днепр-1" - "Чукарички" (Сербия)
  • 26 января. "Днепр-1" - "Силекс" (Северная Македония)
  • 3 февраля. "Днепр-1" - "Будучность" (Черногория)
  • 3 февраля. "Днепр-1" - ?
  • 7 февраля. "Днепр-1" - "Зета" (Черногория)
  • 7 февраля. "Днепр-1" - "Локомотив" (Грузия)

Напомним, что "Днепр-1" занимает последнюю позицию в турнирной таблице УПЛ по итогам осенней части чемпионата.

Читайте такжеЙовичевич: Кроме Шахтера и Динамо никто нас не переиграл
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ СК Днепр-1 Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Дніпро-1

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...