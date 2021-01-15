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Игроки Зари увидели проблемы по итогам первого спарринга на сборах в Турции
Футболисты вспоминают тактические наработки
Полузащитник луганской "Зари" Владлен Юрченко рассказал телеканалам "Футбол", как проходят сборы в Турции.
"Были в отпуске. Сейчас отрабатываем все связи. В принципе, не так уж много времени отдыхали.
Некоторые моменты позабылись. Надо вспомнить. Первая игра это показала. Мы над этим работаем. Опять нужно привыкнуть друг к другу", – сказал Юрченко.
Напомним, что ранее "луганчане" сыграли вничью с "Ракув" (2:2). Сегодня в 14:30, "Заря" встретится с польской командой "Пяст".
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Источник:Футбол/1/2/3
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