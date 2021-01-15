Игроки Зари увидели проблемы по итогам первого спарринга на сборах в Турции

Полузащитник луганской "Зари" Владлен Юрченко рассказал телеканалам "Футбол", как проходят сборы в Турции.

"Были в отпуске. Сейчас отрабатываем все связи. В принципе, не так уж много времени отдыхали.

Некоторые моменты позабылись. Надо вспомнить. Первая игра это показала. Мы над этим работаем. Опять нужно привыкнуть друг к другу", – сказал Юрченко.