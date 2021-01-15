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Игорь Йовичевич: Каждый игрок Днепра-1 должен ставить перед собой новые цели

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер сказал, кто достиг прогресса

Игорь Йовичевич: Каждый игрок Днепра-1 должен ставить перед собой новые цели
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич рассказал, кто добился наибольшего прогресса в команде.

— Попадая в Днепр-1, каждый игрок должен ставить перед собой все новые и новые цели. Закрепиться в основе, провести 50, 100 матчей в составе клуба. Наши нападающие Хобленко и Довбик должны забивать по 10 голов за сезон. Я верю в них. Они должны сделать шаг вперед. Форварды живут за счет голов.

Александр Назаренко сделал шаг вперед. Мы увидели его игровые характеристики. После этого наш тренерский штаб поставил его на другой фланг. Он наш актив. Это моя работа — вывести его на новый уровень. Он может быть похожим по игре на Цыганкова, но должен научиться действовать разносторонне, чувствовать ситуацию.

Можем вспомнить Егора Ярмолюка, 16-летнего игрока. По возрасту он молод, но играет, как зрелый футболист, имеет футбольный склад ума. Разумеется, с ним ещё нужно много работать и в то же время не перегружать психологически, учитывая возраст.

Напомним, что ранее капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко завершил свою игровую карьеру в качестве игрока днепровского клуба.

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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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Papaye (Dnipro)
15.01.2021 в 14:30
"Наши нападающие Хобленко и Довбик должны забивать по 10 голов за сезон. Я верю в них. Они должны сделать шаг вперед. Форварды живут за счет голов.". Ну так себе цель как для форварда. Для полузащитника десять мячей- это нормально.
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