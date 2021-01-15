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Заря - Пяст: ВИДЕО трансляция контрольного матча

Премьер-лига
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Луганчане вновь встречаются с поляками

Заря - Пяст: ВИДЕО трансляция контрольного матча
Новина українською

Подопечные Виктора Скрипника проведут второй контрольный матч на сборах в Турции. Соперником луганчан вновь станет представитель чемпионата Польши. Поединок начнётся в пятницу, 15 января, в 14:30 по киевскому времени.

Напомним, что в первой товарищеской встрече этой зимы "Заря" сыграла вничью с "Ракувом" 2:2, дважды отыгрываясь.

"Заря" (Луганск, Украина) - "Пяст" (Гливице, Польша)
Товарищеский матч. Начало в 14:30

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В статье: Заря (Луганск) Пяст (Польша)
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