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Заря - Пяст: ВИДЕО трансляция контрольного матча
Луганчане вновь встречаются с поляками
Подопечные Виктора Скрипника проведут второй контрольный матч на сборах в Турции. Соперником луганчан вновь станет представитель чемпионата Польши. Поединок начнётся в пятницу, 15 января, в 14:30 по киевскому времени.
Напомним, что в первой товарищеской встрече этой зимы
"Заря" (Луганск, Украина) - "Пяст" (Гливице, Польша)
Товарищеский матч. Начало в 14:30
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