Заря - Пяст: ВИДЕО трансляция контрольного матча

Подопечные Виктора Скрипника проведут второй контрольный матч на сборах в Турции. Соперником луганчан вновь станет представитель чемпионата Польши. Поединок начнётся в пятницу, 15 января, в 14:30 по киевскому времени.

Напомним, что в первой товарищеской встрече этой зимы "Заря" сыграла вничью с "Ракувом" 2:2, дважды отыгрываясь.

"Заря" (Луганск, Украина) - "Пяст" (Гливице, Польша)

Товарищеский матч. Начало в 14:30