Новичок Мариуполя рассказал об особенностях требований Остапа Маркевича

Защитник ФК " Мариуполь " Кирилл Меличенко рассказал о том, как проходят его первые дни в лагере азовской команды.

- Новая команда, новый опыт, новый сбор. Как вам прошли эти первые дни?

- Мне очень нравится интенсивность собрания - по две тренировки в день. Хорошая нагрузка, работаем на выносливость.

- Как вас приняли в новой команде, как проходит адаптация?

- Все отлично. Многие ребята были мне уже знакомы. Сразу начал общаться. Адаптация прошла быстро.

- Как состоялся ваш переход из "Миная" в "Мариуполь"?

- Остап Миронович мне позвонил, сказал, что заинтересован во мне и предложил перейти. Я обдумал все, его предложение мне понравилось. Я хотел с ним поработать, поэтому дал свое согласие.

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- На ваш взгляд, в каком направлении сейчас ведется работа? Чего хочет главный тренер?

- Прежде всего - это качество передач. Выносливость конечно же, и общекомандное скорость. Над всем этим мы работаем в комплексе. Я думаю, что к началу чемпионата выполним большую работу.

- В Минае вы были одним из самых скоростных футболистов, "Мариуполь" сейчас вам подходит по скорости?

- В принципе да. Судя по тренировочной работе все хорошо, везде успеваю.

- По стилю это ваша команда?

- Думаю да. Стараемся больше играть с мячом, находиться в атаке. Мне нравится это.

- Какое личное задачи вы ставите себе в Мариуполе?

- Хочется выйти с командой в Лигу Европы и закрепиться в основном составе.