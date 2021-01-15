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Новичок Мариуполя рассказал об особенностях требований Остапа Маркевича
И как получил приглашение от наставника перейти в клуб
Защитник ФК "
- Новая команда, новый опыт, новый сбор. Как вам прошли эти первые дни?
- Мне очень нравится интенсивность собрания - по две тренировки в день. Хорошая нагрузка, работаем на выносливость.
- Как вас приняли в новой команде, как проходит адаптация?
- Все отлично. Многие ребята были мне уже знакомы. Сразу начал общаться. Адаптация прошла быстро.
- Как состоялся ваш переход из "Миная" в "Мариуполь"?
- Остап Миронович мне позвонил, сказал, что заинтересован во мне и предложил перейти. Я обдумал все, его предложение мне понравилось. Я хотел с ним поработать, поэтому дал свое согласие.
- На ваш взгляд, в каком направлении сейчас ведется работа? Чего хочет главный тренер?
- Прежде всего - это качество передач. Выносливость конечно же, и общекомандное скорость. Над всем этим мы работаем в комплексе. Я думаю, что к началу чемпионата выполним большую работу.
- В Минае вы были одним из самых скоростных футболистов, "Мариуполь" сейчас вам подходит по скорости?
- В принципе да. Судя по тренировочной работе все хорошо, везде успеваю.
- По стилю это ваша команда?
- Думаю да. Стараемся больше играть с мячом, находиться в атаке. Мне нравится это.
- Какое личное задачи вы ставите себе в Мариуполе?
- Хочется выйти с командой в Лигу Европы и закрепиться в основном составе.
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