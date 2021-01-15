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Вратарь Мариуполя - против длительных отпусков в футболе
Он рассказал о подготовке команды в Турции
Украинский голкипер "Мариуполя" Олег Кудрик рассказал о подготовке команды ко второй части сезона и о личной цели.
-Остап Маркевич впервые на собрании с Мариуполем. Чем отличается работа с ним от опыта в предыдущих твоих командах?
- Отличается тем, что мы ранее собрались. Первыми среди команд УПЛ. Мне кажется все более по-европейски - отдохнули три недели. В Европе так же короткий перерыв. Мне это нравится. На мой взгляд, три недели достаточно, чтобы отдохнуть и спокойно начать готовиться к возобновлению сезона.
-Месяц в Турции это не задолго?
- Я думаю нет. Потому что есть чем заняться в принципе. У нас хороший коллектив работаем, в свободное время общаемся. Есть время и для работы и для отдыха.
- По словам главного тренера ваша работа на собрании будет направлена на разложение комбинационного футбола и атакующего стиля игры. В обороне у вас все в порядке?
- Я думаю будем работать и над этим, потому усовершенствования нужны везде и всегда. Так, завершение атак для нас важный вопрос, над ним работаем, но нужно учитывать все в совокупности. У нас молодая команда, много молодых ребят - нужно развиваться.
- Себе ставите какую-то личную цель на весеннюю часть чемпионата?
- Конечно, хочу развиваться. Не останавливаться на достигнутом, потому что я хочу играть больше. И конечно хочется больше матчей сыграть на ноль.
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