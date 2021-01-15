  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вратарь Мариуполя - против длительных отпусков в футболе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вратарь Мариуполя - против длительных отпусков в футболе

Премьер-лига
(1 голосов)

Он рассказал о подготовке команды в Турции

Вратарь Мариуполя - против длительных отпусков в футболе
Новина українською

Украинский голкипер "Мариуполя" Олег Кудрик рассказал о подготовке команды ко второй части сезона и о личной цели.

-Остап Маркевич впервые на собрании с Мариуполем. Чем отличается работа с ним от опыта в предыдущих твоих командах?

- Отличается тем, что мы ранее собрались. Первыми среди команд УПЛ. Мне кажется все более по-европейски - отдохнули три недели. В Европе так же короткий перерыв. Мне это нравится. На мой взгляд, три недели достаточно, чтобы отдохнуть и спокойно начать готовиться к возобновлению сезона.

-Месяц в Турции это не задолго?

- Я думаю нет. Потому что есть чем заняться в принципе. У нас хороший коллектив работаем, в свободное время общаемся. Есть время и для работы и для отдыха.

- По словам главного тренера ваша работа на собрании будет направлена ​​на разложение комбинационного футбола и атакующего стиля игры. В обороне у вас все в порядке?

- Я думаю будем работать и над этим, потому усовершенствования нужны везде и всегда. Так, завершение атак для нас важный вопрос, над ним работаем, но нужно учитывать все в совокупности. У нас молодая команда, много молодых ребят - нужно развиваться.

- Себе ставите какую-то личную цель на весеннюю часть чемпионата?

- Конечно, хочу развиваться. Не останавливаться на достигнутом, потому что я хочу играть больше. И конечно хочется больше матчей сыграть на ноль.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Азовец (Мариуполь) Олег Кудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Мариуполь

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...