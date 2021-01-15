Списывает по 20 страниц. Динамовцев шокировала подготовка Луческу к теории

Вратарь " Динамо " Денис Бойко рассказал, что изменилось в клубе с приходом Мирчи Луческу на пост главного тренера.

Его подход ко всему - к быту, тренировкам, все изменилось. Работа на занятиях кардинально изменилась. Не могу выделить что-то конкретно, он изменил все! Луческу прививает команде тот футбол, который хочет видеть. Он серьезно готовится к каждому матчу - у нас много теории, где он тщательно разбирает и соперников, и нашу игру.

Теоретические занятия достаточно длинные и Луческу действительно очень много информации приносит в команду. Ребята сидят и чуть ли не с открытыми ртами слушают. Он много интересного дает: те же стандарты и другое. Луческу настолько большой трудоголик, что он до сих пор живет на базе и начинает работать с утра.