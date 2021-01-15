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Списывает по 20 страниц. Динамовцев шокировала подготовка Луческу к теории

Премьер-лига
(1 голосов)

А переводчик вообще запутался

Списывает по 20 страниц. Динамовцев шокировала подготовка Луческу к теории
Новина українською

Вратарь "Динамо" Денис Бойко рассказал, что изменилось в клубе с приходом Мирчи Луческу на пост главного тренера.

Его подход ко всему - к быту, тренировкам, все изменилось. Работа на занятиях кардинально изменилась. Не могу выделить что-то конкретно, он изменил все! Луческу прививает команде тот футбол, который хочет видеть. Он серьезно готовится к каждому матчу - у нас много теории, где он тщательно разбирает и соперников, и нашу игру.

Теоретические занятия достаточно длинные и Луческу действительно очень много информации приносит в команду. Ребята сидят и чуть ли не с открытыми ртами слушают. Он много интересного дает: те же стандарты и другое. Луческу настолько большой трудоголик, что он до сих пор живет на базе и начинает работать с утра.

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Приходит на теорию, а у него листов 20 списанных! Он настолько импульсивен и так заводится... Видно, что он живет футболом.

Бывает, на теории начинает говорить на одном языке, затем переходит на другой, третий. Переводчик запутался, на каком языке Луческу говорит! С одним иностранцем на одном языке говорит, с другим - на другом. Говорит и на русском с нами. Он, наверное, их с десяток знает. Мне так кажется. На Луческу смотришь - от него так и прет энергия.

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В статье: Мирча Луческу Денис Бойко Динамо (Киев)
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
15.01.2021 в 15:17
Дед
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