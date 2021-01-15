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Яя Туре войдет в тренерский штаб Олимпика
Экс-игрок "Барселоны" и "Манчестер Сити" возвращается в Украину
Бывший полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре войдет в тренерский штаб донецкого
По информации источника, Туре станет помощником главного тренера "Олимпика" Игоря Климовского.
Напомним, что с 2003 по 2005 годы Яя Туре выступал в составе донецкого "Металлурга". Ранее о его возвращении в Украину сообщил агент Дмитрий Селюк.
Яя Туре покинул "Манчестер Сити" в 2018 году. После этого он выступал за "Олимпиакос" и китайский клуб "Циндао Хайню", пока в 2020 году не завершил карьеру.
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