Яя Туре войдет в тренерский штаб Олимпика

Бывший полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре войдет в тренерский штаб донецкого "Олимпика" . Об этом сообщает ПРОФУТБОЛ Digital.

По информации источника, Туре станет помощником главного тренера "Олимпика" Игоря Климовского.

Напомним, что с 2003 по 2005 годы Яя Туре выступал в составе донецкого "Металлурга". Ранее о его возвращении в Украину сообщил агент Дмитрий Селюк.

Яя Туре покинул "Манчестер Сити" в 2018 году. После этого он выступал за "Олимпиакос" и китайский клуб "Циндао Хайню", пока в 2020 году не завершил карьеру.