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Яя Туре войдет в тренерский штаб Олимпика

Премьер-лига
(3 голосов)

Экс-игрок "Барселоны" и "Манчестер Сити" возвращается в Украину

Яя Туре войдет в тренерский штаб Олимпика
Новина українською

Бывший полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре войдет в тренерский штаб донецкого "Олимпика". Об этом сообщает ПРОФУТБОЛ Digital.

По информации источника, Туре станет помощником главного тренера "Олимпика" Игоря Климовского.

Напомним, что с 2003 по 2005 годы Яя Туре выступал в составе донецкого "Металлурга". Ранее о его возвращении в Украину сообщил агент Дмитрий Селюк.

Яя Туре покинул "Манчестер Сити" в 2018 году. После этого он выступал за "Олимпиакос" и китайский клуб "Циндао Хайню", пока в 2020 году не завершил карьеру.

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В статье: Яя Туре Олимпик (Донецк)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (9)
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Dimoncho (Kharkov)
15.01.2021 в 17:30
походу у парня пока просто нет тренерской лицензии, вот и устроили поднабраться опыта, пока он ее будет получать. Зная Селюка, он здесь проездом. Хотя, в любом случае, это огромный плюс для Олимпика. Когда то Металлург Донецк стал для Туре трамплином в топ чемпионат, теперь, возможно, Олимпик станет для него тем же
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0
0
Technical
15.01.2021 в 17:08
ОГО !
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0
0
Лектор (Черкассы)
15.01.2021 в 16:56
Один из культовых опорных хавов поколения. Если это правда, в чем сильно сомневаюсь, пацанам в Олимпике очень повезло!
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
15.01.2021 в 16:32
Мог бы ещё поиграть за Олимпик
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+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
15.01.2021 в 16:23
Ему есть что сказать ... он работал с серьёзными тренерскими штабами. Весь вопрос может ли он быть тренером
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+1
0
Не чесний президент (Полтава)
15.01.2021 в 17:28
Я думаю, вопрос не в этом. А в том, хватит ли бабла платить ему?
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0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
15.01.2021 в 16:07
Это значит, что Селюк будет пихать нос во все дела - серьезный удар по клубу
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+1
-1
sergkir
15.01.2021 в 16:52
О каком ударе речь? Меня больше стало беспокоить, что шахта стала каким то боком пихать на обкатку своих людей
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0
0
kalan-86 (Анкара)
15.01.2021 в 15:58
Не знаю на сколько Яя станет серьёзным тренерским усилением, но имиджевым так точно. Удачи!
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+2
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