Остап Маркевич: Хотим, чтобы ребята были смелее возле чужих ворот

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркевич в эфире ТК "Футбол" рассказал, как проходят зимние сборы в команде.

"Хотим, чтобы ребята были смелее возле чужих ворот и принимали более зрелые решения.

Что касается Меличенко, то могу сказать, что парень понимает, как нужно играть в быстрый и комбинационный футбол. А это нам подходит. Но, прежде всего, он впечатлил меня своей смелостью и зрелой игрой не по годам", - заявил Маркевич.