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Остап Маркевич: Хотим, чтобы ребята были смелее возле чужих ворот
Наставник Мариуполя рассказал, над чем команда работает в Турции
Главный тренер "
"Хотим, чтобы ребята были смелее возле чужих ворот и принимали более зрелые решения.
Что касается Меличенко, то могу сказать, что парень понимает, как нужно играть в быстрый и комбинационный футбол. А это нам подходит. Но, прежде всего, он впечатлил меня своей смелостью и зрелой игрой не по годам", - заявил Маркевич.
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Источник:ТК Футбол
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