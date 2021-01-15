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Остап Маркевич: Хотим, чтобы ребята были смелее возле чужих ворот

Премьер-лига
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Наставник Мариуполя рассказал, над чем команда работает в Турции

Остап Маркевич: Хотим, чтобы ребята были смелее возле чужих ворот
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич в эфире ТК "Футбол" рассказал, как проходят зимние сборы в команде.

"Хотим, чтобы ребята были смелее возле чужих ворот и принимали более зрелые решения.

Что касается Меличенко, то могу сказать, что парень понимает, как нужно играть в быстрый и комбинационный футбол. А это нам подходит. Но, прежде всего, он впечатлил меня своей смелостью и зрелой игрой не по годам", - заявил Маркевич.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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Источник:
ТК Футбол

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