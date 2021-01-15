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Трубин: На отдых ехал, думал, отдохну, но не получилось

Премьер-лига
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Тяжела и неказиста жизнь простого футболиста

Трубин: На отдых ехал, думал, отдохну, но не получилось
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин в эфире ТК Футбол рассказал о том, как прошел его отпуск, а также поделился ожиданиями от зимних сборов команды.

"На отдых ехал, думал, отдохну, но не получилось, поскольку тренировался. В первую очередь сейчас нужно восстановить физические кондиции, наладить игровые связи. Для меня особо непривычно, так как на сборы выезжают за месяц-полтора. Но такой подход у тренера. В прошлом году всё было хорошо, поэтому проблем никаких не будет", - сказал Трубин.

Напомним, что в текущем сезоне Трубин в составе "Шахтера" провел 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
ТК Футбол

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