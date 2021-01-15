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Денис Фаворов: Тяжело. Сборы - это рутина
Заря со Скрипником втягивается в тренировочный процесс
Защитник "
"Тяжело. Сборы - это рутина. Изо дня в день нужно работать и тренировать выносливость. Нужно привыкать.
Сейчас больше всего тренируем выносливость и работаем с мячом. В играх пытаемся вспоминать наши тактические схемы. Привыкаем друг к другу. Надо избавляться от индивидуальных ошибок", - сказал Денис Фаворов.
Напомним, что "Заря" провела в Турции уже два спарринга с польскими командами – сначала луганчане сыграли вничью с "Ракувом" (2:2), а сегодня
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