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Денис Фаворов: Тяжело. Сборы - это рутина

Премьер-лига
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Заря со Скрипником втягивается в тренировочный процесс

Денис Фаворов: Тяжело. Сборы - это рутина
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Защитник "Зари" Денис Фаворов рассказал, как в Турции проходят зимние сборы команды.

"Тяжело. Сборы - это рутина. Изо дня в день нужно работать и тренировать выносливость. Нужно привыкать.

Сейчас больше всего тренируем выносливость и работаем с мячом. В играх пытаемся вспоминать наши тактические схемы. Привыкаем друг к другу. Надо избавляться от индивидуальных ошибок", - сказал Денис Фаворов.

Напомним, что "Заря" провела в Турции уже два спарринга с польскими командами – сначала луганчане сыграли вничью с "Ракувом" (2:2), а сегодня уступила "Пясту" (1:2).

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В статье: Заря (Луганск) Денис Фаворов
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Источник:
ТК Футбол

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