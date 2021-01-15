Денис Фаворов: Тяжело. Сборы - это рутина

Защитник " Зари " Денис Фаворов рассказал, как в Турции проходят зимние сборы команды.

"Тяжело. Сборы - это рутина. Изо дня в день нужно работать и тренировать выносливость. Нужно привыкать.

Сейчас больше всего тренируем выносливость и работаем с мячом. В играх пытаемся вспоминать наши тактические схемы. Привыкаем друг к другу. Надо избавляться от индивидуальных ошибок", - сказал Денис Фаворов.