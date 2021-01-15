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Бразильцы Шахтера проходят медосмотр

Премьер-лига
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Вторая группа игроков Шахтера проходит медобследование

Бразильцы Шахтера проходят медосмотр
Новина українською

В течение трех дней футболисты "Шахтера", которые накануне вышли из отпуска, проходят медосмотр.

В пятницу, 15 января, в столичной клинике побывали Фернандо, Дентиньо, Сиприано, Алан Патрик, Майкон, Маркос Антонио, Витао, Тете и Жуниор Мораес. Они сдали анализ крови и прошли стандартный набор исследований перед возобновлением тренировок.

В этом году медосмотр "Шахтера" длится три дня. В субботу кабинеты врачей посетит оставшаяся группа футболистов, а в воскресенье, 17 января, команда отправится в Турцию, где начнется непосредственно работа на поле.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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