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Бразильцы Шахтера проходят медосмотр
Вторая группа игроков Шахтера проходит медобследование
В течение трех дней футболисты "
В пятницу, 15 января, в столичной клинике побывали Фернандо, Дентиньо, Сиприано, Алан Патрик, Майкон, Маркос Антонио, Витао, Тете и Жуниор Мораес. Они сдали анализ крови и прошли стандартный набор исследований перед возобновлением тренировок.
В этом году медосмотр "Шахтера" длится три дня. В субботу кабинеты врачей посетит оставшаяся группа футболистов, а в воскресенье, 17 января, команда отправится в Турцию, где начнется непосредственно работа на поле.
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