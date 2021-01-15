Бразильцы Шахтера проходят медосмотр

В течение трех дней футболисты " Шахтера ", которые накануне вышли из отпуска, проходят медосмотр.

В пятницу, 15 января, в столичной клинике побывали Фернандо, Дентиньо, Сиприано, Алан Патрик, Майкон, Маркос Антонио, Витао, Тете и Жуниор Мораес. Они сдали анализ крови и прошли стандартный набор исследований перед возобновлением тренировок.

В этом году медосмотр "Шахтера" длится три дня. В субботу кабинеты врачей посетит оставшаяся группа футболистов, а в воскресенье, 17 января, команда отправится в Турцию, где начнется непосредственно работа на поле.