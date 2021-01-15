Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мораес восстановился после травмы, которую получил в конце прошлого года
Бразильцы Шахтера вышли из отпуска
Форвард "
"Часть отпуска провели с семьей на пляже, наслаждаясь солнцем. Была хорошая возможность побывать в Сантусе, увидеться с родственниками и друзьями.
Я восстановился после травмы, которая была в конце прошлого года. Впереди важные сборы в Турции, тренировки и матчи, которые помогут подготовиться физически и технически, чтобы во второй части сезона добиваться хороших результатов", - сказал Мораес.
Напомним, что Мораес получил травму в начале декабря в матче 5-го тура Лиги чемпионов с "Реалом" (2:0).
Популярное сейчас
- В Беларуси вспыхнуло недовольство из-за трансфера в клубе Романа Григорчука
- Официально: Права на стадион Юбилейный в Сумах перешли к новому владельцу
- Суперлига Европы - это утопия. Есть ряд причин, почему ее не будет
- Артем Милевский: Поздравлений куча - телефон красный
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО