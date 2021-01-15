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Мораес восстановился после травмы, которую получил в конце прошлого года

Премьер-лига
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Бразильцы Шахтера вышли из отпуска

Мораес восстановился после травмы, которую получил в конце прошлого года
Новина українською

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал о том, как прошел его отпуск, а также поделился ожиданиями от зимних сборов команды.

"Часть отпуска провели с семьей на пляже, наслаждаясь солнцем. Была хорошая возможность побывать в Сантусе, увидеться с родственниками и друзьями.

Я восстановился после травмы, которая была в конце прошлого года. Впереди важные сборы в Турции, тренировки и матчи, которые помогут подготовиться физически и технически, чтобы во второй части сезона добиваться хороших результатов", - сказал Мораес.

Напомним, что Мораес получил травму в начале декабря в матче 5-го тура Лиги чемпионов с "Реалом" (2:0).

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
ФК Шахтер

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