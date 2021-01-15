  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла попрощалась с опытным защитником
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла попрощалась с опытным защитником

Премьер-лига
(2 голосов)

Владимир Баенко покинул полтавский клуб

Ворскла попрощалась с опытным защитником
Новина українською

30-летний защитник "Ворсклы" Владимир Баенко покинул полтавский клуб.

Контракт футболиста должен был действовать еще полгода, но стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества.

Напомним, что Баенко пришел в "Ворсклу" летом 2019 года. За время выступлений в Полтаве игрок принял участие в 19 поединках, отметившись одним забитым голом и одним ассистом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Владимир Баенко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Ворскла

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
wws (Львів)
15.01.2021 в 21:26
В ФК Львів замість Юрія Кравчука
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
15.01.2021 в 21:12
В Кривбасс
Ответить
0
0
Lion Killer (Львів)
15.01.2021 в 21:04
Ворскла робить те на що не вистачає яєць в ДК - позбувається гравців, які швидше за все вже не додадуть, не показуватимуть результатів вище теперішніх. Не здивуюся великій кількості полтавських сюрпризів в 2й частині чемпіонату. Хоча і в 1й частині Ворскла була чи не 1м з головних ньюсмейкерів.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...