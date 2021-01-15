Ворскла попрощалась с опытным защитником

30-летний защитник " Ворсклы " Владимир Баенко покинул полтавский клуб.

Контракт футболиста должен был действовать еще полгода, но стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества.

Напомним, что Баенко пришел в "Ворсклу" летом 2019 года. За время выступлений в Полтаве игрок принял участие в 19 поединках, отметившись одним забитым голом и одним ассистом.