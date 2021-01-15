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Ворскла попрощалась с опытным защитником
Владимир Баенко покинул полтавский клуб
30-летний защитник "
Контракт футболиста должен был действовать еще полгода, но стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества.
Напомним, что Баенко пришел в "Ворсклу" летом 2019 года. За время выступлений в Полтаве игрок принял участие в 19 поединках, отметившись одним забитым голом и одним ассистом.
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Источник:ФК Ворскла
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Комментарии (3)
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wws (Львів)
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Artemanat (Кривой Рог)
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Lion Killer (Львів)
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