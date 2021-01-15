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Гельзин рассказал, когда Яя Туре приступит к работе в Олимпике

Премьер-лига
(1 голосов)

Однако условия контракта ивуарийца еще не ясны

Гельзин рассказал, когда Яя Туре приступит к работе в Олимпике
Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал предстоящее сотрудничество с экс-полузащитником "Манчестер Сити" и "Барселоны" Яя Туре.

"Да, могу подтвердить, что Яя Туре войдет в тренерский штаб "Олимпика". Мы надеемся, что его богатый опыт выступлений в клубах-грандах европейского футбола поможет нашей команде.

Рассчитываем, что университеты, которые он прошел в "Барселоне" и в "Манчестер Сити", он передаст нынешним футболистам "Олимпика". Им будет, чему поучиться у такого сильного в прошлом игрока, как Туре.

Сроки контракта с Туре мы еще не обговорили, потому что как раз обсуждаем. Но могу сказать, что 19 января Туре уже появится в расположении нашей команды на сборе в Турции и начнет работать", - сказал Гельзин.

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В статье: Яя Туре Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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Комментарии (4)
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Футбольный спам (Киев)
15.01.2021 в 19:47
Бред...
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0
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kalan-86 (Анкара)
15.01.2021 в 19:00
Не зрозумів. «Президент Олимпика Владислав Гельзин прокомментировал»...и дальше по тексту. А в конце текста подпись «Сказал Селюк». Это прозвище президента, мнение агента Туре которое процитировал президент или в тексте приведены цитаты разных людей?
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0
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kalan-86 (Анкара)
15.01.2021 в 20:06
Редакция, Спасибо что исправили.
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0
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storm_ua (Николаев)
15.01.2021 в 18:44
Простой вопрос, набуя?
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