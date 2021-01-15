Гельзин рассказал, когда Яя Туре приступит к работе в Олимпике

Президент " Олимпика " Владислав Гельзин прокомментировал предстоящее сотрудничество с экс-полузащитником "Манчестер Сити" и "Барселоны" Яя Туре.

"Да, могу подтвердить, что Яя Туре войдет в тренерский штаб "Олимпика". Мы надеемся, что его богатый опыт выступлений в клубах-грандах европейского футбола поможет нашей команде.

Рассчитываем, что университеты, которые он прошел в "Барселоне" и в "Манчестер Сити", он передаст нынешним футболистам "Олимпика". Им будет, чему поучиться у такого сильного в прошлом игрока, как Туре.

Сроки контракта с Туре мы еще не обговорили, потому что как раз обсуждаем. Но могу сказать, что 19 января Туре уже появится в расположении нашей команды на сборе в Турции и начнет работать", - сказал Гельзин.