Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гельзин рассказал, когда Яя Туре приступит к работе в Олимпике
Однако условия контракта ивуарийца еще не ясны
Президент "
"Да, могу подтвердить, что Яя Туре войдет в тренерский штаб "Олимпика". Мы надеемся, что его богатый опыт выступлений в клубах-грандах европейского футбола поможет нашей команде.
Рассчитываем, что университеты, которые он прошел в "Барселоне" и в "Манчестер Сити", он передаст нынешним футболистам "Олимпика". Им будет, чему поучиться у такого сильного в прошлом игрока, как Туре.
Сроки контракта с Туре мы еще не обговорили, потому что как раз обсуждаем. Но могу сказать, что 19 января Туре уже появится в расположении нашей команды на сборе в Турции и начнет работать", - сказал Гельзин.
Популярное сейчас
- Заря встречается с Пястом, Милевский может дебютировать в субботу. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Луческу взял 30 футболистов. Динамовцы отправились на первый сбор
- Решение Малиновского, проигрыш Реала и чистка в Александрии. Главные новости за 14 января. Аудио
- Луческу объяснил, почему киевское Динамо не подпишет сына Георге Хаджи
- Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО