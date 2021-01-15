Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коваленко: Сейчас я в Шахтере, так что никаких интересных новостей нет
Хавбек горняков не комментирует свое будущее
Полузащитник "
– Задачи у нас каждый год не меняются. Всегда выигрывать. Думаю, главное дойти до финала Лиги Европы и там уже думать, как выиграть. Конечно, ждем Евро, потому что со сборной тоже очень важно.
- Летом у тебя заканчивается контракт с "Шахтером". У вас сейчас идут переговоры? Как складывается диалог с клубом?
– Сейчас я здесь, так что никаких интересных новостей нет.
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Источник:Football Hub
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Комментарии (2)
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adidas77 (Cумы)
15.01.2021 в 19:41
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IM-RM-DK (Miami)
15.01.2021 в 19:18
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