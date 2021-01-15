Коваленко: Сейчас я в Шахтере, так что никаких интересных новостей нет

Полузащитник " Шахтера " Виктор Коваленко рассказал о целях и задачах команды на весеннюю часть сезона.

– Задачи у нас каждый год не меняются. Всегда выигрывать. Думаю, главное дойти до финала Лиги Европы и там уже думать, как выиграть. Конечно, ждем Евро, потому что со сборной тоже очень важно.

- Летом у тебя заканчивается контракт с "Шахтером". У вас сейчас идут переговоры? Как складывается диалог с клубом?

– Сейчас я здесь, так что никаких интересных новостей нет.