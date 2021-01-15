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Коваленко: Сейчас я в Шахтере, так что никаких интересных новостей нет

Премьер-лига
(1 голосов)

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Коваленко: Сейчас я в Шахтере, так что никаких интересных новостей нет
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко рассказал о целях и задачах команды на весеннюю часть сезона.

– Задачи у нас каждый год не меняются. Всегда выигрывать. Думаю, главное дойти до финала Лиги Европы и там уже думать, как выиграть. Конечно, ждем Евро, потому что со сборной тоже очень важно.

- Летом у тебя заканчивается контракт с "Шахтером". У вас сейчас идут переговоры? Как складывается диалог с клубом?

– Сейчас я здесь, так что никаких интересных новостей нет.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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adidas77 (Cумы)
15.01.2021 в 19:41
В смысле новостей у тебя нет, в смысле ты в Шахтёре?А как же те 84 тысячи новостей за последний месяц о переходе Коваленко в Аталанту!Дешевый цирк шапито!
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IM-RM-DK (Miami)
15.01.2021 в 19:18
Как нет?..там Гаспперини уже схему под тебя перестраивает,все таки же великий Голден бой едет)))...а ты говоришь новостей нет
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