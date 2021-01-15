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Спарринги Динамо на первом сборе покажут на YouTube и Спорт 1

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне организуют прямые трансляции из ОАЭ

Спарринги Динамо на первом сборе покажут на YouTube и Спорт 1
Новина українською

Киевское "Динамо" начало свой первый учебно-тренировочный сбор в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщает официальный сайт киевлян, товарищеские матчи киевлян на этом сборе транслироваться на канале киевского клуба в YouTube и телеканале "Спорт 1".

Кроме того, планируется выпуск ежедневных видеодневников о происходящих событиях на сборах команды.

На данный момент расписание трансляций выглядит следующим образом:

- "Динамо" - Легия" (Польша), 18 января, 15:00 по киевскому времени (Youtube, Спорт1)

- "Динамо" - "Шахтер" (Солигорск), 21 января, 15:00 по киевскому времени (Youtube, Спорт1)

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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