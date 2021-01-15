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Спарринги Динамо на первом сборе покажут на YouTube и Спорт 1
Киевляне организуют прямые трансляции из ОАЭ
Киевское "
Как сообщает официальный сайт киевлян, товарищеские матчи киевлян на этом сборе транслироваться на канале киевского клуба в YouTube и телеканале "Спорт 1".
Кроме того, планируется выпуск ежедневных видеодневников о происходящих событиях на сборах команды.
На данный момент расписание трансляций выглядит следующим образом:
- "Динамо" - Легия" (Польша), 18 января, 15:00 по киевскому времени (Youtube, Спорт1)
- "Динамо" - "Шахтер" (Солигорск), 21 января, 15:00 по киевскому времени (Youtube, Спорт1)
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