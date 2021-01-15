Спарринги Динамо на первом сборе покажут на YouTube и Спорт 1

Киевское " Динамо " начало свой первый учебно-тренировочный сбор в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщает официальный сайт киевлян, товарищеские матчи киевлян на этом сборе транслироваться на канале киевского клуба в YouTube и телеканале "Спорт 1".

Кроме того, планируется выпуск ежедневных видеодневников о происходящих событиях на сборах команды.

На данный момент расписание трансляций выглядит следующим образом:

- "Динамо" - Легия" (Польша), 18 января, 15:00 по киевскому времени (Youtube, Спорт1)

- "Динамо" - "Шахтер" (Солигорск), 21 января, 15:00 по киевскому времени (Youtube, Спорт1)