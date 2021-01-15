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Директор Александрии: Мы оцениваем Ковальца значительно дороже 500 тысяч евро
Клуб не спешит продавать своего лидера
Директор "
"Прежде всего, уточню, что Кирилл Ковалец принадлежит нам по контракту еще полтора года, поэтому нет смысла форсировать ситуацию с его продажей. К тому же, информация, появившаяся в Интернете, что
А вот кто точно не будет выступать за "Александрию" весной, так это Денис Безбородько, Василий Грицук, Алексей Довгий, Mаксим Задерака, Дмитрий Рудык. Сейчас на просмотре находятся несколько потенциальных новичков, однако кто из них поедет на заключительный сбор в Турцию, станет известно 18 января, после контрольного матча основного состава с молодежным" - , рассказал Китаев.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что Кирилл Ковалец этой зимой может перейти в "Днепр-1".
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