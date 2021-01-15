Директор Александрии: Мы оцениваем Ковальца значительно дороже 500 тысяч евро

Директор " Александрии " Дмитрий Китаев рассказал, рассчитывают ли "горожане" во второй части сезона на одного из лидеров команды Кирилла Ковальца.

"Прежде всего, уточню, что Кирилл Ковалец принадлежит нам по контракту еще полтора года, поэтому нет смысла форсировать ситуацию с его продажей. К тому же, информация, появившаяся в Интернете, что за Ковальца предлагают 500 тысяч евро - это всего лишь разговоры. Ведь никто по этому вопросу официально в клуб не обращался. Кирилл - очень важный для "Александрии" игрок, он нам самим нужен. И, наконец, мы оцениваем Ковальца значительно дороже.

А вот кто точно не будет выступать за "Александрию" весной, так это Денис Безбородько, Василий Грицук, Алексей Довгий, Mаксим Задерака, Дмитрий Рудык. Сейчас на просмотре находятся несколько потенциальных новичков, однако кто из них поедет на заключительный сбор в Турцию, станет известно 18 января, после контрольного матча основного состава с молодежным" - , рассказал Китаев.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Кирилл Ковалец этой зимой может перейти в "Днепр-1".