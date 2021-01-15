Корниенко восстановился после травмы, которую получил в матче с Динамо

Игроки " Шахтера " вышли из отпуска и уже проходят плановый медосмотр, готовясь к первому учебно-тренировочному сбору в Турции.

Вместе с командой проходил медосмотр и защитник "горняков" Виктор Корниенко, который более двух месяцев пропустил из-за травмы. По словам самого Виктора, он уже полностью восстановился после повреждения.

"Чувствую себя отлично, уже нет никаких болей, чувствую себя на все 100%. Готов работать", - сказал Корниенко.