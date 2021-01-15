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Корниенко восстановился после травмы, которую получил в матче с Динамо

Премьер-лига
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Защитник горняков готов вернуться к работе

Корниенко восстановился после травмы, которую получил в матче с Динамо
Новина українською

Игроки "Шахтера" вышли из отпуска и уже проходят плановый медосмотр, готовясь к первому учебно-тренировочному сбору в Турции.

Вместе с командой проходил медосмотр и защитник "горняков" Виктор Корниенко, который более двух месяцев пропустил из-за травмы. По словам самого Виктора, он уже полностью восстановился после повреждения.

"Чувствую себя отлично, уже нет никаких болей, чувствую себя на все 100%. Готов работать", - сказал Корниенко.

Напомним, что Корниенко получил травму в начале ноября в матче 9-го тура УПЛ с "Динамо" (3:0) после фола капитана киевлян Сергея Сидорчука. За этот фол капитан "Динамо" получил от КДК дисквалификацию на три матча (плюс один условно).

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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Источник:
Football Hub

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