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Корниенко восстановился после травмы, которую получил в матче с Динамо
Защитник горняков готов вернуться к работе
Игроки "
Вместе с командой проходил медосмотр и защитник "горняков" Виктор Корниенко, который более двух месяцев пропустил из-за травмы. По словам самого Виктора, он уже полностью восстановился после повреждения.
"Чувствую себя отлично, уже нет никаких болей, чувствую себя на все 100%. Готов работать", - сказал Корниенко.
Напомним, что Корниенко получил травму в начале ноября в матче 9-го тура УПЛ с "Динамо" (3:0) после фола капитана киевлян Сергея Сидорчука. За этот фол капитан "Динамо" получил от КДК
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