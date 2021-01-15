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Александрия в Турции сыграет с македонским и тремя болгарскими клубами
Известны четыре соперника горожан по спаррингам
Директор "
По словам функционера, в Турции "Александрия" планирует сыграть 5-6 спаррингов
На данный момент, известны четыре соперника "горожан" – это "Mакедония Герче Петров" из Северной Mакедонии и болгарские команды ЦСКА, "Славия" и "Арда".
Даты и время матчей клуб обещает огласить позже.
Напомним, что в Турции "Александрия" будет находиться с 21 января по 11 февраля.
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Источник:Meta Ratings
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rprohats (Львов)
15.01.2021 в 21:38
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