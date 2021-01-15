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Александрия в Турции сыграет с македонским и тремя болгарскими клубами

Премьер-лига
(2 голосов)

Известны четыре соперника горожан по спаррингам

Александрия в Турции сыграет с македонским и тремя болгарскими клубами
Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев рассказал о планах команды на зимний учебно-тренировочный сбор, который команда проведет в Турции.

По словам функционера, в Турции "Александрия" планирует сыграть 5-6 спаррингов

На данный момент, известны четыре соперника "горожан" – это "Mакедония Герче Петров" из Северной Mакедонии и болгарские команды ЦСКА, "Славия" и "Арда".

Даты и время матчей клуб обещает огласить позже.

Напомним, что в Турции "Александрия" будет находиться с 21 января по 11 февраля.

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В статье: ФК Александрия Дмитрий Китаев
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Комментарии (1)
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rprohats (Львов)
15.01.2021 в 21:38
хто це: одна та iнша ?!
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