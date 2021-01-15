Александрия в Турции сыграет с македонским и тремя болгарскими клубами

Директор " Александрии " Дмитрий Китаев рассказал о планах команды на зимний учебно-тренировочный сбор, который команда проведет в Турции.

По словам функционера, в Турции "Александрия" планирует сыграть 5-6 спаррингов

На данный момент, известны четыре соперника "горожан" – это "Mакедония Герче Петров" из Северной Mакедонии и болгарские команды ЦСКА, "Славия" и "Арда".

Даты и время матчей клуб обещает огласить позже.

Напомним, что в Турции "Александрия" будет находиться с 21 января по 11 февраля.