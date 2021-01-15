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Два игрока Александрии вернулись из аренды в Латвии

Премьер-лига
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Дмитрий Семенов и Кирилл Дришлюк вернулись в Александрию

Два игрока Александрии вернулись из аренды в Латвии
Новина українською

В лагерь "Александрии" вернулись защитник Дмитрий Семенов и полузащитник Кирилл Дришлюк.

Оба игрока 2020 год провели в аренде в Латвии – Семенов выступал в "Елгаве", а Дрышлюк – в "Спартаксе" (Юрмала).

Арендное соглашение обоих игроков закончилось, и оба футболиста вернулись в "Александрию".

Отметим, что Дрышлюк за "Спартакс" сыграл 25 матчей (1 гол, 5 ассистов), а Семенов в "Елгаве" провел 19 поединков (без результативных действий).

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В статье: ФК Александрия Спартак (Юрмала) Елгава Дмитрий Семенов Кирилл Дришлюк
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Источник:
ФК Александрия

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