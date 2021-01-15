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Два игрока Александрии вернулись из аренды в Латвии
Дмитрий Семенов и Кирилл Дришлюк вернулись в Александрию
В лагерь "
Оба игрока 2020 год провели в аренде в Латвии – Семенов выступал в "Елгаве", а Дрышлюк – в "Спартаксе" (Юрмала).
Арендное соглашение обоих игроков закончилось, и оба футболиста вернулись в "Александрию".
Отметим, что Дрышлюк за "Спартакс" сыграл 25 матчей (1 гол, 5 ассистов), а Семенов в "Елгаве" провел 19 поединков (без результативных действий).
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Источник:ФК Александрия
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