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Трубин: Все, что пишут в газетах – это слухи. Я сосредоточен на Шахтере
Голкипер не знает ничего такого
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин опроверг информацию СМИ об интересе к нему зарубежных клубов.
"Если брать в общем, то мне нравится чемпионат Англии. Но все, что пишут в газетах – это слухи.
Пусть люди пишут, мне это неинтересно,
Напомним, что после удачной игры кипера в нынешнем сезоне Лиги чемпионов СМИ начали писать об интересе к парню со стороны европейских клубов. В частности, не так давно
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