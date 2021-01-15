Трубин: Все, что пишут в газетах – это слухи. Я сосредоточен на Шахтере

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин опроверг информацию СМИ об интересе к нему зарубежных клубов.

"Если брать в общем, то мне нравится чемпионат Англии. Но все, что пишут в газетах – это слухи.

Пусть люди пишут, мне это неинтересно, я отдыхал от футбола . Сосредоточен на своей игре в "Шахтере", – сказал Трубин.