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Трубин: Все, что пишут в газетах – это слухи. Я сосредоточен на Шахтере

Премьер-лига
(1 голосов)

Голкипер не знает ничего такого

Трубин: Все, что пишут в газетах – это слухи. Я сосредоточен на Шахтере
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин опроверг информацию СМИ об интересе к нему зарубежных клубов.

"Если брать в общем, то мне нравится чемпионат Англии. Но все, что пишут в газетах – это слухи.

Пусть люди пишут, мне это неинтересно, я отдыхал от футбола. Сосредоточен на своей игре в "Шахтере", – сказал Трубин.

Напомним, что после удачной игры кипера в нынешнем сезоне Лиги чемпионов СМИ начали писать об интересе к парню со стороны европейских клубов. В частности, не так давно в данном контексте упоминался "Интер".

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
Football Hub

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