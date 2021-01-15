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Тете: Надеемся провести сильные спарринги и победить в них

Премьер-лига
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С новыми силами

Тете: Надеемся провести сильные спарринги и победить в них
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тете после отпуска рассказал о целях и задачах команды на весеннюю часть сезона.

"Соскучился по футболу и команде. Уже жду возобновления сезона, наших матчей в чемпионате и Лиге Европы. Очень хотим успешно выступать и добывать трофеи.

Но сначала сборы, где надеемся хорошо потренироваться, провести сильные спарринги и победить в них", – сказал Тете.

Напомним, что после весенней части сезона "горняки" занимают второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Динамо" на один пункт.

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В статье: Шахтер (Донецк) Тете
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Источник:
ФК Шахтер

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