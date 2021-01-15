Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тете: Надеемся провести сильные спарринги и победить в них
С новыми силами
Полузащитник "
"Соскучился по футболу и команде. Уже жду возобновления сезона, наших матчей в чемпионате и Лиге Европы. Очень хотим успешно выступать и добывать трофеи.
Но сначала сборы, где надеемся хорошо потренироваться, провести сильные спарринги и победить в них", – сказал Тете.
Напомним, что после весенней части сезона "горняки" занимают второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Динамо" на один пункт.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Шахтер
Популярное сейчас
- Гельзин рассказал, когда Яя Туре приступит к работе в Олимпике
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
- Яя Туре войдет в тренерский штаб Олимпика
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
Новости по теме
- 18:44 Украинские Цыганков - самый дорогой игрок УПЛ. У Додо и Соломона - самый большой прирост в цене. ИНФОГРАФИКА
- 11:36 Украинские Возвращение Мудрика в Шахтер - логичный шаг. Теперь все зависит от самого игрока и Каштру
- 22:54 Украинские Тете: Мечтаю играть за Ливерпуль, МЮ, но сейчас сосредоточен на Шахтере
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...