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Олимпик не взял Шахаба на сбор в Турцию
Иранец продолжает находиться в дубле
В пятницу, 15 января, делегация донецкого "
При этом, как сообщил главный тренер "олимпийцев" Игорь Климовский, на сбор в Турцию не полетел нападающий команды Шахаб Захеди, который сейчас конфликтует с руководством.
Впрочем, по словам тренера, не исключено, что иранец может присоединиться к команде ближайшее время. При условии, если он будет работать и выполнять все тренерские требования с той же отдачей и ответственностью, которую проявлял ранее.
Отметим, что нападающий был переведен в дубль "Олимпика" после того, как он подписал предварительное соглашение с "Зарей".
Также напомним, что контракт футболиста с "Олимпиком" рассчитан до конца сезона.
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