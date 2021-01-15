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Олимпик не взял Шахаба на сбор в Турцию

Премьер-лига
(1 голосов)

Иранец продолжает находиться в дубле

Олимпик не взял Шахаба на сбор в Турцию
Новина українською

В пятницу, 15 января, делегация донецкого "Олимпика" в составе тренерского штаба, персонала и 21 футболиста, отправилась на сбор в турецкую Анталию.

При этом, как сообщил главный тренер "олимпийцев" Игорь Климовский, на сбор в Турцию не полетел нападающий команды Шахаб Захеди, который сейчас конфликтует с руководством.

Впрочем, по словам тренера, не исключено, что иранец может присоединиться к команде ближайшее время. При условии, если он будет работать и выполнять все тренерские требования с той же отдачей и ответственностью, которую проявлял ранее.

Отметим, что нападающий был переведен в дубль "Олимпика" после того, как он подписал предварительное соглашение с "Зарей".

Также напомним, что контракт футболиста с "Олимпиком" рассчитан до конца сезона.

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В статье: Олимпик (Донецк) Игорь Климовский Шахаб Захеди
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Источник:
ФК Олимпик

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