Олимпик не взял Шахаба на сбор в Турцию

В пятницу, 15 января, делегация донецкого " Олимпика " в составе тренерского штаба, персонала и 21 футболиста, отправилась на сбор в турецкую Анталию.

При этом, как сообщил главный тренер "олимпийцев" Игорь Климовский, на сбор в Турцию не полетел нападающий команды Шахаб Захеди, который сейчас конфликтует с руководством.

Впрочем, по словам тренера, не исключено, что иранец может присоединиться к команде ближайшее время. При условии, если он будет работать и выполнять все тренерские требования с той же отдачей и ответственностью, которую проявлял ранее.

Отметим, что нападающий был переведен в дубль "Олимпика" после того, как он подписал предварительное соглашение с "Зарей".

Также напомним, что контракт футболиста с "Олимпиком" рассчитан до конца сезона.