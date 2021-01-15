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Шахаб: Хочу помочь Олимпику заработать деньги

Премьер-лига
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История продолжает развиваться

Шахаб: Хочу помочь Олимпику заработать деньги
Новина українською

Нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди заявил, что не хочет покидать клуб бесплатно.

"Всем клубам, где я играл или буду играть, хочу помочь.

Конкретно в этой ситуации хочу помочь "Олимпику" заработать деньги. Они помогали мне 1,5 года, так что мне также хочется им помочь", – передает слова Захеди журналист "Футбольного формата" Олег Ящук.

Также журналист отмечает, что Шахаб отказал двум клубам из топ-8 европейских чемпионатов.

Напомним, что у Шахаба осталось еще полгода по контракту с "Олимпиком". Ранее сообщалось, что переговоры с игроком ведет "Заря".

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Шахаб Захеди
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Источник:
Трибуна

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