Шахаб: Хочу помочь Олимпику заработать деньги

Нападающий " Олимпика " Шахаб Захеди заявил, что не хочет покидать клуб бесплатно.

"Всем клубам, где я играл или буду играть, хочу помочь. Конкретно в этой ситуации хочу помочь "Олимпику" заработать деньги. Они помогали мне 1,5 года, так что мне также хочется им помочь", – передает слова Захеди журналист "Футбольного формата" Олег Ящук.

Также журналист отмечает, что Шахаб отказал двум клубам из топ-8 европейских чемпионатов.

Напомним, что у Шахаба осталось еще полгода по контракту с "Олимпиком". Ранее сообщалось, что переговоры с игроком ведет "Заря".