Олимпик просмотрит форварда из Порту и еще может вернуть Шахаба в основу

Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский рассказал о первом проведенном дне на сборе в Турции.

- Наш путь начался ночью. Вылетели из Борисполя сначала на Стамбул, с пересадкой на Анталию. Добрались утром, отдохнули, а вечером провели втягивающую тренировку. Все здоровы, тесты дали отрицательные результаты, и теперь можно спокойно приступать к работе. Погода хорошая, условия как всегда отличные.

- У вас пополнение в тренерском штабе?

- Да, Яя Туре присоединится к нам во вторник.

- Какие потери и кто присоединился к команде?

- Остался в Киеве Шахаб, который пока начнет подготовку с дублем. Но не исключен вариант, что он может присоединиться к нам, если серьезным образом будет относиться к тренировкам. Мы на связи с тренерами дубля, и они будут нас информировать о его состоянии. Также к нам приезжает на просмотр нападающий из Португалии, играющий за команду "Порту-Б".

- Когда ближайший спарринг?

- 19 января с польским "Шленском".

Напомним, ранее стало известно, что Захеди Шахабом активно интересуется "Заря". Сам иранский форвард настроен сменить команду, при этом руководство "Олимпика" отправило лучшего бомбардира УПЛ в текущем сезоне в дубль, заявив о нежелании того тренироваться в полную силу.