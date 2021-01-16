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Олимпик просмотрит форварда из Порту и еще может вернуть Шахаба в основу
Донеччане приступили к работе на сборах
Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский рассказал о первом проведенном дне на сборе в Турции.
- Наш путь начался ночью. Вылетели из Борисполя сначала на Стамбул, с пересадкой на Анталию. Добрались утром, отдохнули, а вечером провели втягивающую тренировку. Все здоровы, тесты дали отрицательные результаты, и теперь можно спокойно приступать к работе. Погода хорошая, условия как всегда отличные.
- У вас пополнение в тренерском штабе?
- Да, Яя Туре присоединится к нам во вторник.
- Какие потери и кто присоединился к команде?
- Остался в Киеве Шахаб, который пока начнет подготовку с дублем. Но не исключен вариант, что он может присоединиться к нам, если серьезным образом будет относиться к тренировкам. Мы на связи с тренерами дубля, и они будут нас информировать о его состоянии. Также к нам приезжает на просмотр нападающий из Португалии, играющий за команду "Порту-Б".
- Когда ближайший спарринг?
- 19 января с польским "Шленском".
Напомним, ранее стало известно, что Захеди Шахабом активно интересуется "Заря". Сам иранский форвард настроен сменить команду, при этом руководство "Олимпика" отправило лучшего бомбардира УПЛ в текущем сезоне в дубль, заявив о нежелании того тренироваться в полную силу.
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